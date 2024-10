A beruházás értéke hozzáadottérték-adóval együtt 16 716 402 lej, amelyből a vissza nem térítendő finanszírozás 11 008 662 lej. A versenytárgyalást két csíkszeredai székhelyű cég, a Niliten Construcții és a Standard Kft.-k társulásából létrejött konzorcium nyerte, a munkálatok lezárása pedig 2026 májusára várható – tájékoztatott a Közüzemek Rt.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője elmondta: „Ebben a pályázatban elsősorban a mérnöki feladatokat látjuk el, ami a továbbiakban is hasznos, hiszen kollégáink tisztában lesznek a részletekkel. Az Eminescu utca, amelynek munkálataival nemsokára kezdetét veszi a projekt, különösen fontos számunkra: ott sajnos korábban csak az utca egyik oldalán sikerült csövet cserélni és rákötni a háztartásokat az új vezetékre, most azonban ennek a megoldására is van lehetőségünk. Ez kimondottan hasznos, hiszen ebben az utcában van a vízveszteségünk legnagyobb része, ami nekünk komoly gondot okoz. Nyilván a felújított, kibővített infrastruktúra szolgáltatónak és ügyfélnek egyaránt jó.”

A Kovászna település szennyvíz- és vízellátó hálózatának bővítése néven jegyzett projekt keretében a vízhálózat bővítésére 21 utcában kerül sor, és 5990 méter új vezetéket fektetnek le. A szennyvízhálózat cseréje és bővítése 23 utcában történik meg, itt a vezetékek hossza valamennyivel rövidebb, összesen 5833 méter.

A munkálatok az alábbi utcákban zajlanak majd: Mihai Eminescu, Vágóhíd, Kőbánya, József Attila, Kós Károly, Mikes Kelemen, Patak, Tisztás, Csillag, Rigó, Tudor Vladimirescu, Vajnák, Völgy, Mikszáth Kálmán, Mathias Rex, Havadtőy Sándor, Árpád-forrás, Benedek Elek, Felső Páva, Tölgy, 1918. december 1., Pakóhegy, Dózsa György, Erdő, Alsóporond, Zrínyi Miklós, Ignácz Rózsa, Plevna.

Gyerő József polgármester közösségi oldalán közölte: a fürdővárosnak további 3 038 737 lejt kell saját forrásaiból – helyi adókból és illetékekből – biztosítania a beruházás el nem számolható költségeinek fedezésére.