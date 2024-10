Két, emelőkosárral is ellátott daru segítségével zajlik a hullámoslemez-profilok felerősítése a kézdivásárhelyi uszodánál, a hatalmas épület most már formát öltött, miután az első rend burkolatot ráerősítették. Ezt megelőzte egy nagyon precíz munka, amihez flottányi teherszállító autóra és egy speciális darura is szükség volt: a betonalaphoz erősítették azokat a préselt fából készített, félköríves gerendákat, amelyeket Temesváron gyártottak le és onnan szállítottak Kézdivásárhelyre.

A most megkezdett burkolás az első szakasza a munkálatnak, a hullámos fémlemezekre kerül egy szigetelőréteg, és arra szerelik majd rá a külső, harmadik fedőelemet.

A kézdivásárhelyi, harmincmillió eurót felemésztő uszoda építése 2023 tavaszán kezdődött, az elmúlt másfél évben az épület mondhatni kinőtt a földből, így minden esély megvan arra, hogy a 2026-os határidő előtt befejezzék a munkálatot.