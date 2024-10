A hetedik Zöld Nap-pali tábor

A 9 és 16 óra között működő nappali táborba helybeli és gelencei elemista tanulók kapcsolódtak be. Ráduly Attila egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy a táborban kinti és benti programok, sportos, művészeti, szabadidős, aktív és pihentető tevékenységek váltakoznak. Ugyanakkor a gyermekek csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vesznek részt, de a kézműves-tevékenység, az origami és a hagyományos reggeli torna sem hiányzik a programból, és lesz labdajáték, teremfoci, tánctanulás, meseolvasás, asztaliteniszezés, kosárlabdázás, tollasozás, malmozás, meglátogatják a Profi Rádió stúdióját és a kézdivásárhelyi Tourinfo irodát. A tábor mostani meghívottja Szabó Attila, a Hargita Chess Club elnöke, aki a sakkozás alapjairól tart rövid előadást. Kocsis Zoltán sportiroda-vezető gondoskodik naponta a labdarúgásról. A tábor tevékenységébe a Be Active Be Green projekt hét ESC-önkéntese is bekapcsolódik.