Talán, mert az idő és tér korlátai közé szorított véges földi létünk hiábavalóságának hamis érzetéből fakad?

Mi, emberek, mindig is tisztelettel ötvözött félelemmel tekintettünk az elmúlásra, mely érzés ősszel, a földre hulló élettelen falevelek mennyiségének növekedésével egyenes arányban fokozódik bennünk, amíg teljesen a hatalmába kerít. A szorongásunk pedig idővel, kortól és nemtől függetlenül, a környezetünket is megfertőző reményvesztettségbe, majd szomorúságba csap át, ha nem találunk magunknak lelki fogódzót.

A Teremtő számtalan kapaszkodót kínál nekünk az életünk során, azonban látó szem, halló fül és érző szív kell ahhoz, hogy felfedezd. Hiszen a kedvesed mosolyában, a gyermeked kacajában, az embertársad tekintetében, a fenséges hegyek, a nyújtózkodó róna, a végtelen víz látványában, az erdők zúgásában, a patakok csobogásában, a tenger morajában, esetleg egy érintésben, egy kézfogásban, egy ölelésben is rejtve lehet. Csak észre kell venned.

Elődeink ezt tudták, és a génjeikbe kódolt ősi bölcsesség birtokában nem akartak mások lenni, mint akinek születtek. Megmaradtak kíváncsiságtól fűtött, tanulékony, a látható és láthatatlan világ törvényeit megismerni és megérteni, nem felborítani és megváltoztatni akaró embereknek. A legkiválóbbak sem tetszelegtek Isten szerepében és nem játszották a Mindenhatót. Ha valaki mégis erre vetemedett, a történések hatására előbb-utóbb kénytelen volt rádöbbenni gyarló emberi voltára.

De az előttünk járók azzal is tisztában voltak, hogy minden mindennel összefügg, és még egy fűszál sem hajlik meg értelmetlenül, következmények nélkül, így a halál is fontos szerepet játszik a világegyetem alakulásában, formálódásában. Annál is inkább, hogy sajátos egységet alkotó sejtjeinkkel, a tudatunkban születő gondolatokkal és a lelkünkben vibráló érzelmekkel külön-külön is egyedi és megismételhetetlen világot alkotunk, amely nem semmisülhet meg véglegesen és nyomtalanul.

Ne reszkessünk tehát a halállal való elkerülhetetlen találkozás gondolatától, viszont arról se feledkezzünk meg, hogy ez bármikor bekövetkezhet, ami folyamatos cselekvésre, a ránk itt és most kirótt feladatok elvégzésére, a bennünk fészkelő szeretet maradéktalan kisugárzására kell hogy sarkalljon minket.

Ugyanakkor a megnyugvást és lelki békét nyújtó, a magunkba való nézés és magunkkal való szembesülés lehetőségét biztosító megszentelt terek felkeresésére, ahová bármikor elvonulhatunk a sebeinkre gyógyírt találni és erőt gyűjteni. Ezek egyike a temető, melyben egy-egy sírnál elidőzvén kedves emlékek, jó tanácsok és intő szavak bukkannak fel a feledés homályából és zsongnak körül. Üzen a múlt, feltölt és útba igazít. Az emlékezés gyertyáinak évente fellobbanó lángja pedig feléleszti kilátástalanságba dermedt lelkünket.

Fotó: Albert Levente