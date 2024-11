Érkeznek az okoskukák Sepsiszentgyörgyre

Magyar feliratokat is elhelyeznek majd az új kukákon. Fotó: eco-insule.ro

Az 1,1 köbméteres konténereket egységes, országszintű közbeszerzési eljárással a környezetvédelmi minisztérium vásárolta meg, az egymás mellett zsinórban vagy L alakban elhelyezett tárolók használatához pedig ugyanúgy ötfelé kell válogatni a szemetet, mint a jelenlegi gyűjtőpontokhoz: lebomló, vegyes, papír, műanyag-fém, illetve üveghulladék dobható be a megfelelő kukába. A napelemmel működő rendszer a kód alapján felismeri, hogy melyik háztartás mit dobott el – magyarázta Tóth-Birtan Csaba, aki szerint az új kukák a mostaniaknál nehezebben törhetők fel, de jobban is fogják figyeltetni a helyi rendőrséggel, mert nagy értékű berendezésekről van szó, egy-egy ilyen sziget áfa nélkül 48 ezer lejbe kerül.

Az okoskukákat a meglévő gyűjtőpontokon helyezik el, a terepet a Tega köztisztasági vállalat és a Sepsi Út-építő cég készíti elő (csak egy vízszintes betonfelületre van szükség). Idén a megpályázott okoskukák bő kétharmada kerül a helyére, jövő év végéig azonban a város mind a 141 hulladékgyűjtő pontján ilyenek lesznek.

Sepsiszentgyörgyön amúgy már három éve üzembe helyezték az első (és mindeddig egyetlen) okoskukát, ez a Szemerja negyedben, a Váradi József-iskola mellett található, és nagyon jól bevált. Ezt sem vásárolta, hanem egy brassói cégtől béreli a Tega, és ha az önkormányzaton múlott volna, inkább ilyeneket szerez be, mert elegánsabb, a rongálással szemben ellenállóbb, és „okosabb” is, mert képes mérni a bedobott hulladék mennyiségét, amit a minisztérium által vásárolt konténerek nem tesznek meg – mondta még Tóth-Birtan Csaba. Ez a kísérleti okoskuka – amelynek fő hátránya, hogy nagyjából háromszor annyiba kerül, mint a most érkező újak – a helyén marad, nem tervezik a lecserélését.