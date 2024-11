Adományt kapott a gelencei emlékház

Gelence önkormányzata – mint azt már több alkalommal is hírül adtuk – tavaly november elsején megvásárolta néhai Héjja István (1878. december 23. – 1969. július 15.) községi jegyző, anyakönyvvezető, közbirtokossági jegyzőkönyvvezető, egyház- és iskolatanácstag, egyházgondnok egykori házát és a hozzá tartozó 27 áras területet id. Héjja Gyula tanító örököseitől, a Brassóban született és ott élő ifj. Héjja Gyula Leventétől és a sepsiszentgyörgyi Székely Évától. Az örökösöknek köszönhetően az emlékházat korabeli bútorzattal rendezték be, a tárlókban eredeti fényképek, régi könyvek és iratok kerültek, az egyik szoba falán pedig Héjja István jegyző életét és családfáját, illetve a község jeles szülötteit és korabeli életképeket bemutató táblák láthatók. Az avatóünnepségre ez év március 11-én került sor.

Az emlékház a közelmúltban gyarapodott: a kézdivásárhelyi Szőcs-Szigyártó Emese felajánlotta az általa húsz év alatt gyűjtött néprajzi tárgyakat. Elmondása szerint a gyűjtés az édesanyja hagyatékából megmaradt két kendővel kezdődött, melyeket nagymamája szőtt. Az évek során gyűltek a különböző tárgyak Kézdivásárhelyről és a környező falvakból a lakás lépcsőházában, ami egy adott pillanatban már kicsinek bizonyult, nem fért tovább semmi. A kendőkkel és zsákokkal indult gyűjtemény viselettel, háztartási eszközökkel, szőttesekkel, kancsókkal, festett tányérokkal, korondi és mezőségi kerámiával, több mint százéves kővári ágyneművel, csizmákkal, abroszokkal, terítőkkel, evőeszközökkel gazdagodott. Muszáj volt megmenteni ezeket az utókor számára – hangsúlyozta az adományozó, akitől azt is megtudtuk, nagyon örül annak, hogy az általa gyűjtött anyag jó helyre került, ahol értékelik azokat és sokkal többen fogják megtekinteni. „Tiszta jó szívvel adtam oda, megmentési szándékkal az utókor számára” – összegezett Szőcs-Szigyártó Emese.

Az adomány egy része

Ilyés Botond Jánost, a nagyközség polgármesterét az adományról és az emlékházzal kapcsolatos terveiről kérdeztük. Az elöljáró elmondta: hálás köszönettel fogadták a nagylelkű adományt, amivel gazdagodott az emlékház, hiszen olyan tárgyakat, kellékeket, szőtteseket, ágyneműt stb. kaptak, melyek eddig hiányoztak vagy hiányosan voltak meg. Nagyon örülnek a kerámiagyűjteménynek is, amit már ki is állítottak. Ugyanakkor székely ruhák és egyéb öltözetek is érkeztek a gyűjteménnyel.

Azt is megtudtuk, hogy a fafeldolgozás és a népi mesterségek bemutatásával szeretnék bővíteni a skanzent. Hamarosan egy jellegzetes gelencei zsellérházat, egy csűrt és egy gattert fognak újraépíteni, melyeket szintén adományba kaptak. A napokban újabb felajánlás érkezett egy bicskával faragott teljes szobabútorra, de egyelőre nincs hová tenniük, jövőre, amint újraépítik a zsellérházat, abban fogják kiállítani. Szőcs-Szigyártó Emese teljes gyűjteményét is csak a bővítés után tudják bemutatni.