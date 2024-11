RMDSZ: Nincs szükség megélhetési provokátorokra

Tamás Sándor felidézte az RMDSZ önkormányzati és EP-választások előtt megfogalmazott üzenetét, miszerint „nekünk, magyaroknak a közönyt és a román nacionalisták előretörését kell legyőznünk”. A szövetségre leadott voksok magas száma igazolta, hogy az emberek is érezték ezt, ám most már nem csak az AUR, de máshonnan hozott nacionalisták is beléptek a helyi politika porondjára, „ez az idegengyűlölők előretörését jelenti, mind beljebb és beljebb jönnek, zavarják a nyugodt építkezést”.

Tamás Sándor szerint az elmúlt időszakban a megyében nemcsak a magyar–magyar, de a magyar–román tengelyen is sikerült együttműködést kiépíteniük, ezt igazolja, hogy hétfőn a megyei tanácsban személyekre szóló döntéseket egyöntetű voksolással hoztak, megszavazták az előterjesztéseket az RMDSZ mellett a PSD, a PNL és az AUR képviselői is. „Ám most arra ébredtünk, hogy a megyén kívülről ejtőernyőznek be szélsőségeseket. Ugyanilyen volt korábban Ioan Lăcătușu elvtárs vagy Dan Tanasă, hozzájuk hasonlóan jelent meg most Tîrnoveanu a Suceava–Brassó útvonalon. Mit lehet tenni? A világnak két része van, az egyiket nem tudjuk befolyásolni, a másik azonban tőlünk függ. Azt nem tudjuk megváltoztatni, hogy a román pártok milyen jelölteket indítanak, de tőlünk függ, miképpen szervezzük meg saját közösségünket, hogy minél nagyobb erőt tudjunk felmutatni. Egy-egy ilyen kérdés nem sepsiszentgyörgyi vagy háromszéki ügy, hanem összromániai, hisz az ilyen és hasonló szélsőségesek nemcsak a magyarságnak, de az egész országnak ártanak” – mondotta Tamás Sándor, aki szerint Tîrnoveanu nem kap annyi voksot, ahány támogató aláírást gyűjtött.

Hasonló szellemiségben fogalmazott Antal Árpád: örök optimistaként bízik benne, győzni fog a józan ész. „Évek óta látjuk, hogy időnként megjelennek román emberek, akik azt állítják, az itteni románokat képviselik, de nem vesznek részt a választásokon, így nem tudhatjuk, mekkora a valós támogatottságuk. Most Tîrnoveanu esetében legalább egyértelművé válik, meggyőződésem, nem szerez 1–2 százaléknál többet, és ez nagyon világos üzenet lesz az itt élő románok részéről, hogy nincs szükségünk megélhetési provokátorokra, meg tudjuk oldani közös problémáinkat megyén belül, nem kell másoknak átszervezniük, megzavarniuk békés életünket”.