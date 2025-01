A hetvennyolc oldalas kis kötet Tóth László második gyermekeknek írt könyve, mely Pityu kalandjait meséli el, aki átmegy a tükörfalon, majd egy ti­zennyolc fejezeten át tartó kalandos utazás veszi kezdetét. A könyv fedőlapját és a színes illusztrációkat – egy kivétellel, melyet a franciaországi Colmar kisvárosban fényképezett – Tóth László mesterséges intelligenciával készítette, nyomdai előkészítését a szerző leánya, Csillagné Tóth Klára végezte.

„A tükörbe lépés a főhős számára egyfajta belső utazás is – egy olyan kaland, amely során nemcsak a varázslatos világot, hanem önmagát is jobban megismeri” – olvasható a kötet hátsó borítóján szereplő ajánlóban. Tóth László azt is elárulta, hogy új könyve nem a múlt év végén megjelent, A manók csodálatos világa címűnek a folytatása, közös vonásuk csupán az, hogy mindkettőben szerepelnek manók. A könyv bemutatójára január második felében a Vigadó Művelődési Központban kerül majd sor. (iochom)