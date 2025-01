Készülnek a bicikliút kiépítésére

A Kézdivásárhelyről Kézdiszentlélek irányába vezető műút bal oldalán fog vezetni a két települést összekötő új bicikliút, ami sokkal biztonságosabbá és némiképp gördülékenyebbé is teszi itt a forgalmat.

Balogh Tibor kézdiszentléleki polgármester érdeklődésünkre elmondta: együttműködés révén kerülnek föld alá a kábelek, eltűnnek az oszlopok. „Kézdivásárhely irányába jobbról lenne a bicikliút, az út bal oldalán pedig a szennyvízvezeték. Kell tudni, hogy a csatornázásra is megnyertük a pályázatot, megvan az építési engedélyünk, készül a technikai terv is, így ki lehet írni a versenytárgyalást a kivitelezésre. Nagyon remélem, hogy ezek tavaszig meglesznek, és akkor kezdődhet mindkét munkálat” – magyarázta Balogh Tibor, aki azt is elmondta, a Perkő alatti község szennyvízhálózata a kézdivásárhelyi ülepítőhöz fog csatlakozni.

Bokor Tibor polgármester kérdésünkre elmondta: számára érthetetlen, de Kézdivásárhellyel még nincs aláírva a bicikliutat érintő szerződés. „Ugyanaz a dokumentáció, mégis elmaradt. Remélem, most, hogy Cseke Attila lett ismét a vidékfejlesztési miniszter, a dolgok beindulnak, és már január első felében aláírhatom a dokumentumokat” – bizakodik a céhes város elöljárója. Azt is elmondta, hogy minden kábel a föld alá kerül, a megegyezés az volt az érintett kábeltelevízió- és internetszolgáltatóval, hogy az önkormányzatok a saját területükön kiássák a kábeleknek a gödröt, azok meg föld alá fektetik a vezetékeket.