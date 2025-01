Szilveszteri előadás az Udvartér Színháztól

A darab középpontjában Bernard, egy fiatal és vonzó férfi áll, aki három különböző légitársaságnál dolgozó nővel tart fenn párhuzamos kapcsolatot. Az angol Janet, a francia Jacqueline és az olasz Judith természetesen nem tud egymásról, Bernard ugyanis, kihasználva a légitársaságok menetrendjét, úgy manőverezik közöttük, hogy szerelmei véletlenül se találkozhassanak. Bernard barátja, Robert, akire szükség van a helyzet fenntartásához, eleinte lenyűgözve figyeli barátja furfangos módszereit, de hamarosan ő is a bonyodalmak közepén találja magát. A helyzet pedig már-már megoldhatatlanná válik, amikor a légikísérő hölgyek repülőgép-menetrendje megváltozik, és a három nő egyszerre érkezik Bernard lakásába...

„A komikus zűrzavar, a félreértések és gyors váltások a színpadon garantálják a nevetést, miközben Bernard, a házvezetőnő Bertha és Robert kétségbeesetten próbálják megoldani a helyzetet, de egyre inkább úgy tűnik, életük titkait nem lehet tovább véka alá rejteni” – áll az előadás ajánlójában. A darab tele van feszültséggel és váratlan fordulatokkal, amelyeken keresztül a nézők szemtanúi lehetnek a szerelem, a hűtlenség és a barátság komikus egyvelegének.

„Kissé meglepett, hogy felkértek erre a rendezésre, hisz miután abbahagytam a munkát a kézdivásárhelyi színháznál, nem maradtam szoros kapcsolatban az intézménnyel. Nem hívtak bemutatókra, én sem kerestem a kapcsolatot az egykori kollégákkal” – nyilatkozta lapunknak Kolcsár József rendező, a színház egykori igazgatója. Meglepte tehát a felkérés, de úgy érzi, nagyszerű alkotócsapatot sikerült verbuválni az elő­adáshoz, igazán élvezte velük a munkát. Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója ajánlotta neki megrendezésre ezt a darabot, mely ugyanolyan szórakoztató, pörgős, derűs, dinamikus vígjáték, mint korábbi szilveszteri rendezései – A jó tündér, Bigámia, Ketten a neten stb. –, ezért örömmel vállalta a felkérést. Mint mondta, külön kihívás és öröm számára, hogy Sepsiszentgyörgyön, annál a színháznál mutatják be az előadást, ahol színészként állandó alkalmazásban van. „Ez egyrészt hab a tortán, másrészt teher a vállamon, hisz a sepsiszentgyörgyi színházi közönség igazán értő, és színvonalas elő­adásokhoz szokott” – fogalmazott. A darabbal kapcsolatosan csak annyit árult el, hogy az alkalomhoz illően nem mély lélektani drámáról van szó, inkább szórakoztatásra írt szövegről, azonban vannak az előadásnak nagyon aktuális vonatkozásai is, ha figyel az ember, néha ráismerhet valamelyik szomszédjára, de akár saját magára is. A Boeing. Boeing. Leszállás Párizsban című előadás tehát tökéletes választás mind­azoknak, akik egy vidám, szórakoztató estével szeretnék búcsúztatni a 2024-es évet.

Az előadás létrehozásában Kolcsár József rendező közvetlen alkotótársa volt Lung László Zsolt (segédrendező), Gáspár Anna Mária (díszlet- és jelmeztervező), valamint Varga Csenge Orsolya (dramaturg). Előadók: Csorba Kristóf György (Bernard), Lung László Zsolt (Robert), Gecse Noémi (Bertha), D. Gulácsi Zsuzsanna (Judith), Czikó Julianna (Janet), Márton Emőke Katinka (Jacqueline). Az előadás szövegkönyve Hamvai Kornél fordítása alapján készült.