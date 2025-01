DEHOGY KARCSÚSÍTANAK. Megtakarításokról és az állami szektor karcsúsításáról beszélnek a régi-új kormánykoalíció vezetői, ám az állami intézmények még decemberben is tucatjával hirdettek betöltendő állásokat.

A külügyminisztérium például 303 személyt alkalmazna, közülük 160-at olyan tisztségekbe, amelyekre a választások és a kormányalakítási tárgyalások megkezdése után, december 10-én írtak ki versenyvizsgát. A gazdasági minisztériumban 9, az energetikai tárcánál 5, a pénzügynél 3, a környezetvédelemnél 2, a művelődésnél egy állás várt betöltésre, de más közhivatalokban is akad néhány, noha a közalkalmazottak száma már októberben átlépte az 1,3 millió főt, és ehhez adódnak még hozzá az állami tulajdonú vállalatoknál dolgozók. (Libertatea)

A LAKÓCA A LEGHAVASABB. Január elsején a Lakócán volt a legvastagabb a hóréteg Romániában: a Háromszéki havasok 1777 méteres csúcsán 104 centimétert mértek a meteorológusok, a 2034 méteres magasságban fekvő Bâlea-tónál pedig éppen feleannyit, 52 centimétert. Általában véve nagyon kevés hó van még a hegyekben is, 60 centiméternél többet csak a Bucsecs, a Csalhó és a Szemenik-hegység csúcsán mértek még; a lista túlsó végén, a legvékonyabb hóréteggel Predeál (15 cm), Biharfüred (25 cm) és Szinaja (39 cm) szerepel. A gyenge tél ellenére a hegyimentők nagyüzemben dolgoztak a karácsonyi és a szilveszteri szabadnapokon is, és ismételten felhívták a figyelmet arra, hogy a városi öltözékben hegyre indulók a baleset és a kihűlés veszélyének is kiteszik magukat. (Transtelex)

GEORGESCU VESZÍTETT. Peres úton sem tudta elérni a félbeszakított elnökválasztás eredményének érvényesítését Călin Georgescu: a bukaresti táblabíróság december 31-én elutasította az első fordulót megnyerő szélsőséges politikus ebbéli keresetét. Az ítélet nem jogerős, meg is fellebbezik. Georgescu és a Jogállamiságot Védő Koalíció nevű civil szervezet amúgy nem az elnökválasztást egészében érvénytelenítő alkotmánybíróságot (CCR) támadta meg (ennek döntései amúgy megfellebbezhetetlenek), hanem a Központi Választási Iroda (BEC) azon határozatainak érvénytelenítését kérte, amelyek a választási folyamat megszakítására vonatkoznak, a CCR-döntés értelmében. A hétfői tárgyaláson az egykori antiszemita és magyarellenes Vasgárdával nyíltan szimpatizáló Călin Georgescu több mint ezer támogatója társaságában jelent meg, akik a tárgyalóteremben és az épület előtt hangoskodással és fenyegető magatartással próbáltak nyomást gyakorolni a bíróságra, sikertelenül. Georgescu a központi választási bizottság mellett a védelmi minisztériumot, a hadsereg vezérkarát, a kormányt, a legfőbb ügyészséget, az alkotmánybíróságot, a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI), valamint Klaus Iohannis államfőt és Elena Lasconi volt államelnökjelöltet is perbe hívta. (MTI)