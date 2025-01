Drágulással indul az új év

A közalkalmazotti bérek, a nyugdíjak és a családi pótlék befagyasztása, több adókedvezmény eltörlése, illetve az osztalékadó megemelése mellett drágulásokkal köszöntött be az új év Romániában.

Január elsejétől többet fizetünk az üzemanyagért is . Demeter Ildikó felvétele

A kormány 25 százalékkal megemelte az üzemanyagok jövedéki adóját, így az ólommentes benzinnél 1000 literenként 2019 lejről 2528 lejre, a gázolajnál pedig 1850-ről 2317 lejre. Ennek következtében a benzin literéért nagyjából 17 banival, a gázolajért pedig 16 banival kell többet fizetni, ami minden termék és szolgáltatás árába be fog gyűrűzni, akárcsak a bruttó minimálbér 3700 lejről 4050 lejre történt emelése, ami az érintettek számára nettó 9 százalékos növekedést, azaz 2575 lejt jelent, 212 lejjel többet, mint korábban. A sör és a habzóborok jövedéki adója is emelkedik 4 százalékkal 2025-ben. Január elsejétől jelentősen megdrágult a bukaresti metró is: az egy útra szóló metrójegy 3 lejről 5 lejre emelkedik.

A 19 százalékos áfát azonban nem emelik, ezt Marcel Ciolacu miniszterelnök (egy korábbi ígéretéhez híven) a karjára is tetováltatta; erről szilveszter este a TikTokon tett közzé egy videófelvételt.