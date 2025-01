Egyre több az elhagyott autó

A helyi rendőrség folyamatosan figyeli a város területén az elhagyott autókat, de lakossági bejelentésre is kiszállnak, a gazdátlan járműveket kéthavonta gyűjtik be. Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője emlékeztetett, a közterületekre vonatkozó szabályokat mindenkinek be kell tartania, a parkolóhelyeket elfoglaló, rossz állapotban lévő, közlekedésre nem, legfeljebb lomtárnak használt autók tulajdonosait kollégái értesítik arról, hogy szabályt sértenek. Amennyiben a helyzet nem változik, a helyi rendőrség kénytelen eljárni – hívta fel a fi­gyelmet. Ha tulajdonosaik nem váltják ki, az önkormányzat ócskavasként értékesíti az autókat. A helyi rendőrség tájékoztatója szerint, ha a tulajdonos mégis visszaszerezné járművét, ki kell fizetnie az elszállítás, illetve a tárolás díját, utóbbi napi 100 lej. (dvk)