Ezt a díjat a fotográfia, a dizájn és az építészet népszerűsítésével foglalkozó, amerikai székhelyű Farmani Group hozta létre, hogy általa elismerjék a különböző országokban élő terméktervezők erőfeszítéseit, akik innovatív, újszerű alkotásaikkal a mindennapi életünket igyekszenek jobbá, praktikusabbá tenni. Bene János grillsütője az Outdoor Equipment (kültéri felszerelések), professzionális sütőberendezések és tartozékok kategóriában nyert díjat, Romániából egyedüliként, így nyilván egyedüliként Székelyföldről is.

A 2010 óta Csíkszeredában magánvállalkozást működtető fiatalember vasmegmunkálással és műemlékvasazatok készítésével foglalkozik, ami családja hagyományainak továbbéltetését is jelenti, hiszen az olaszteleki Bene családban a régi mesterségek iránti szenvedély már nemzedékek óta jelen van, ő épp az ötödik generáció képviselője, aki továbbélteti a vasmegmunkálás ősi fortélyait.

„Külön azért is örvendek ennek a díjnak, mert számomra ez biztatás is egyben: a megújulással, új termékek létrehozásával fenntarthatunk régi mesterségeket, munkát adunk kézműveseknek, akik a grillbútor tartozékait – a sütőfát, a kerámiakupolát, a szalonnasütő-fogót vagy a bőrkötényt – készítik. Termékünk iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik, de a leglényegesebb mégis az, hogy bebizonyíthatjuk: kellő szakértelemmel, hozzáállással itthon, Székelyföldön is meg lehet élni” – mondta el érdeklődésünkre a grillsütő tervezője.

A grillsütő egyben esztétikus kerti bútor is, mely tényleges főzőberendezésként vagy szabad tűzhelyként, díszes tábortűztartónak is használható baráti vagy családi jellegű kerti összejöveteleken. Az építéséhez használt, az időjárás viszontagságainak rendkívül ellenálló Corten acéllemez rusztikus megjelenést biztosít, harmonikusan illesztve a terméket bámilyen természetes környezetbe.

„A grillsütő építését a környezettudatosság is vezérelte – hangoztatta az építője –, nem utolsósorban szem előtt tartottam azt is, hogy legyen egy gazdaságos használatú, multifunkcionális termék.” Így például törekedett arra, hogy a felfűtési idő minél rövidebb legyen, a hőveszteség pedig minimális. Ennek eredményeként a 10 milliméter vastag acéllap felhevítéséhez egyrészt kevés fa szükséges, másrészt pedig az még a tűz kialvása után egy órával is magas hőt képes sugározni. Ugyanakkor pellettel is hatékonyan üzemeltethető.

A sokoldalúan felhasználható sütő egy nagyobb és egy kisebb változatban készül, így akár az otthoni kertben, de vendéglátó egységben is megállja a helyét, tudtuk meg. Számos tartozékkal kiegészíthető, mérete és formája is alakítható igény szerint. Bővíthető asztallapokkal, kerámiafedővel, lehetővé téve pizza vagy sültek elkészítését, akár egy minikemencében, avagy római tálban. Alkalmas füstölésre, kürtőskalácssütésre is, a magasított, négylábú bográcskarika lehetővé teszi egy disznóvágás sütni-, főznivalója vagy akár az őszi eltevések (pl. zakuszkafőzés) lebonyolítását. A grillsütő modul ugyanakkor biztonságos, a külső burkolata nem melegszik fel, ezáltal elkerülhetőek az esetleges égési sérülések.

Beüzemelése egyszerű, semmilyen szakértelmet nem igényel, karbantartásra sincs szükség. Különleges, nyolc részből álló végső formája egy moduláris egység, amely könnyedén szétszedhető. Megrendelés után egyben érkezik, használati útmutatóval ellátva, mondta Bene János, hozzáfűzve, hogy a díjnyertes, már helybeli neves konyhaséfek által is kipróbált sütőre öt év, tartozékaira pedig két év garanciát vállalnak. A terméket és a Craterflame márkanevet az Európai Szellemi Tulajdoni Hivatalnál, az EUIPO-nál is levédette készítője.