A múlt év 2.

De most már nem lehet megszakítani a háborúkat még az olimpia idején sem, mert a világon rengeteg a fegyver, azok pedig kimennének a divatból, garanciából, és le kellene selejtezni, így kárba vesznének. Azonkívül a potenciális ellenfelek a hadiipart is állandóan fejlesztik, nehogy a konkurensekhez képest lemaradjanak a gyilkos eszközök gyártásában és a gyilkolás művészetében.

A párizsi olimpiai játékok nagyjából rendesen lezajlottak, bár volt némi zűr, mivel a megnyitón (többek szerint) kifigurázták Leonardo da Vinci Utolsó vacsoráját, mert az Úr Jézus és apostolai helyett nőnek öltözött férfiak ültek vacsorát. Majd a versenyeken nem lehetett pontosan tudni, hogy mindenki nő volt-e, aki annak adta ki magát. A Szajna vizéről is keringtek ilyen-olyan hírek, hogy az nem egészen tiszta, de nagyon sok vizes versenyt mégis abban bonyolítottak le, és a versenyzők szerint nem volt kólaízű és ibolyaillatú. De biztosan titokban megkérték a hatóságok a város lakosait, hogy ne használják a vécéket az olimpia ideje alatt, mert végül is versenyzésre (úszásra) alkalmasnak nyilvánították a Szajnát.

Franciaország az éremtáblán az ötödik lett (Magyarország 14., Románia 23.), de a francia kormány a politikában már nem volt annyira sikeres, mert az elnök pártja nagyot bukott az európai parlamenti választásokon, ezért Macron nagyon makroncosan kezdett viselkedni, és új parlamenti választásokat írt ki. (Az sem zárult számára jó eredménnyel.) Kormánya megkottyant, s ide-oda viszi az országot, de ő megmondta: mások hibájáért nem vállal felelősséget, és eszébe sem jut lemondani, így vígan vezeti Franciaországot mandátuma lejártáig, 2027-ig.

Sajnos, megroppant az unió (fő)tengelyének számító francia–német tengely, mert Németországban is megbukott a kormány, és ezért az idén ott is parlamenti választásokat tartanak. Ezt látván egyes magyaroknak is megtetszett az ötlet, s Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter is előrehozott választásokról álmodik, amire esélyük nemigen van.

Van, aki választás nélkül bukott meg, például a szíriai Bassár el-Aszad, aki Moszkvába menekült. (Az el-Aszad család különben 53 évig uralkodott.) A szír menekültek viszont most már nyugodtan mehetnének vissza Szíriába. (De vajon ki akarják-e próbálni az ottani vadonatúj demokráciát?)

Mint már említettem, az olimpia előtt, utána és lebonyolításának ideje alatt is vígan dörögtek a fegyverek. Mivel rengeteg van belőlük, egyet elsütöttek az amerikai elnökjelölt Donald Trump irányába is, és a fülét érte a lövés. Amerikában mindig divat volt lövöldözni, amit ejsze még a vadnyugati cowboyok hoztak divatba. Elnököket is elég gyakran lőttek le, de tavaly már az elnökjelöltre, Donald Trumpra is rálőttek. Tisztségben levő államfőt is célba vettek, eredményesebben, mint Trump esetében, ugyanis május 15-én Robert Ficóra is rálövöldöztek Nyitrabányán, és hasát, mellkasát, karját is eltalálták a lövések, de túlélte.

Azt mondják, hogy az elnökválasztáson nekünk is a fülünk mellet süvített el a golyó azzal, hogy az első fordulóban Călin Georgescu nyert, de aztán végül őt is kigolyózták, mert érvénytelennek nyilvánították a szavazást. Vannak, akik szerint nem is golyó, hanem egyenesen atombomba lehetett volna, de a lényeg, hogy nem robbant fel, csak a választást semmisítette meg.

Különben tavaly különböző konfliktusokban 233 000 embert öltek meg, de az idei kilátások is vérfagyasztóak (pedig hideg sincs), mert úgy saccolják, hogy a konfliktusok száma 2025-ben még nőhet is 20 százalékkal. (Szép kilátások!) Ezek száma az elmúlt öt évben megduplázódott az ukrajnai, gázai, mianmari események miatt. Ukrajnában 2024-ben 67 000 halálesetet, Gázában és Ciszjordániában 35 000-et jelentettek.

Most abban reménykedhetünk, hogy az új amerikai elnök, Trump megállítja a háborúkat, de ha nem is az összeset, legalább egyet, az ukrajnait. Csak nehogy ezért a fegyvergyártók bánatukban ismét célba vegyék és véletlenül jobban eltalálják, mint tavaly.

Ferenc pápa megmondta, hogy a háború „egy felesleges mészárlás”, és a béke Isten ajándéka. Ő az, aki adja a békét, de a felelősség a miénk, embereké. Kecskére bízta volna a káposztát?

Donald Trump megválasztott amerikai elnök, akire rálőttek egy kampánygyűlésen. Fotó: Facebook / Donald J. Trump