Zene

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház idén is két nagyszabású koncertet szervez a magyar kultúra napja alkalmából. Január 23-án a világhírű Pannon Cigányzenekar ad koncertet a Tamási Áron Színház nagytermében, január 17-én ugyanitt a közkedvelt rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar lép színpadra. Jegyeket 30 lejes egységáron a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet vásárolni.

NÓTAKALÁKA. Magyar nótát kérünk, ettől forr a vérünk... címmel a Gyergyó-medencei Magyarnóta Társulat Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban tart előadást január 19-én, vasárnap 16 és 18.30 órától. Fellép Vass Annamária, Hajlák Attila István, valamint nótás barátaik, a meglepetésmeghívottak. Belépő: a gyermekeknek ingyenes, felnőtteknek 35 lej, amit karitatív célra ajánlanak fel. Iratkozni és jelentkezni a 0751 223 536-os telefonszámon lehet.

DEMJÉN FERENC-EST GELENCÉN. Virtuálisan, a zenéi által január 19-én, vasárnap 18 órakor a gelencei művelődési házban Demjén Ferenc-estre kerül sor. A jegyár 25 lej, helyfoglalás az érkezés sorrendjében. Jegyek mától kaphatók a polgármesteri hivatalban.

CANDLEGLOW CASTLE MIKLÓSVÁRON. A híres James Bond-filmek, a Bridgerton sorozat, valamint olyan neves művészek, mint Etta James, Nina Simone és Norah Jones repertoárja csendül fel helyi művészek egyedülálló előadásmódjában. Szőcs Botond (zongora), Ferencz Tihamér (gordonka), Tóth-Györbiró Apor (gordonka), Gáspár Csaba (hegedű), Kertész János (zongora) sepsiszentgyörgyi és környékbeli tehetséges zenészek Romániában és külföldön is ismertek, hozzájárulnak a fiatal zenészek képzéséhez a régióban. Az új koncertsorozat január 18-án indul Ludovico Einaudi olasz zeneszerző és zongorista repertoárján szereplő darabokkal, aki a pop, rock, népzene és etnikai zene különböző műfajait ötvözte a klasszikus zenével. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az Eventim.ro

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Az e heti előadások: 14-én, kedden, 15-én, szerdán, 16-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A mozgásszínház e heti előadásai: 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16 óráig, pénteken: 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával a kezdés előtt.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában a következő előadásokra kaphatók jegyek elővételben: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér előadása; a Hahota jubileumi kabaré-előadása, melyre február 26-án, szerdán 18 órakor kerül sor; Huszka Jenő: Lili bárónő, az Operettissimo produkciója két felvonásban. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház szabad előadásai: 17-én, pénteken 18 órától Mamó, 25-én, szombaton, illetve 22-én, szerdán 18 órától A mindentlátó királylány. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél lehet.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ januári programajánlója: az idei év első hónapjában a gyerekeké lesz a főszerep. Szervezett előadások keretében a legkisebb nézők a Lúdas Matyit láthatják, vendégjátékokkal érkezik a Bekecs Táncszínház, a társulat zenekara pedig három helyen is hangszerbemutatót tart, és megünneplik a magyar kultúra napját is. * A sepsiszentgyörgyi előadásokra és a Bekecs Táncszínház vendégjátékára jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni.

Tortoma Önképzőkör

Január 14-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Napról napra, avagy a DayByDay története és jövője: Mi lesz a Siculus után? címmel közönségtalálkozó és kerekasztal-beszélgetés a DayByDay zenekar tagjaival. Meghívottak: Kátai Boróka énekes (Sepsiszentgyörgy) és Demeter Balázs basszusgitáros (Barót). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Könyvtári hírek

KÖNYVKALAND. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gimnáziumi tanulók jelentkezését várja Könyvkaland című olvasásnépszerűsítő vetélkedőjének idei kiadására. A vetélkedő január 10. és március 10. között zajlik, 5–8. osztályos diákoknak szól. A részt vevő csapatok elolvasnak egy-egy korosztályuknak ajánlott irodalmi művet, és ezzel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, teljesíteniük. Két online forduló után részeredményt hirdetnek, majd a legjobban teljesítők részt vesznek a döntőben, amelyet a könyvtárban szerveznek meg. Jelentkezni január 28-ig az első feladatlap megoldásainak beküldésével lehet a konyvkaland58@gmail.com e-mail-címen. További tudnivalók a könyvtár honlapján (kmkt.ro) a Gyermekkönyvtár – Könyvkaland címszó alatt olvashatók.

A BIBLIOMÁGUSOK OLVASÓKLUBBA várnak még néhány irodalomkedvelő személyt a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárba. A következő találkozás január 14-én, kedden 10 és 12 óra között lesz. A foglalkozásokra nem kell készülni, nincs elolvasandó irodalom, a Vántsa Judit foglalkozásvezető által kiválasztott irodalmi mű felolvasása alapján zajlik a beszélgetés.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ. A kézdivásárhelyi városi könyvtár szervezésében január 14-én, kedden 13 órától a Bod Péter Tanítóképzőben meghívott műfordítók Szenkovics Enikő és Szonda Szabolcs. Beszélgetőtárs: Deák Ferenc.

Hitvilág

A VALLÁSSZABADSÁG NAPJA. Az unitárius egyházban ma 10.45-től Tordán, majd 17 órától Kolozsváron ünnepi istentisztelettel emlékeznek az Erdélyi Országgyűlés 1568-ban hozott határozatára, amely Európában először foglalta törvénybe a lelkiismeret szabadságát. A kiemelten jelentős döntés elismeréseként Magyarország Országgyűlése 2018-ban a vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át.

MÁRTON ÁRON PÜSPÖK BOLDOGGÁ AVATÁSA. A Szentszék elismerte, hogy Márton Áron püspök az életszentséget hősies fokban gyakorolta, ezért mostantól Márton Áron püspökünk nem az Isten szolgája, hanem a Tiszteletreméltó címet viseli. Már csak egy bizonyítható csodára van szükség, amely lehetővé teszi mielőbbi boldoggá avatását.

MEDJUGORJEI IMACSOPORT. Januárban 13 szentmisét tartanak Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban azokért a családokért, amelyek részt vettek az imaláncban. Ma, 15-én és 17-én reggel, 14-én, 16-án, 18-án és 20-án este kerül sor szentmisére.

ÖKUMENIKUS IMATIZED. A Szemerja negyedi református templomban pénteken 18 órától elkezdődik az ökumenikus imatized, amelynek mottója: „Hiszed-e ezt?” (Jn. 11, 26)

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. (0367 412 103) a szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) a szolgálatos.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Mufasa: Az oroszlánkirály (románul beszélő), 16.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (magyarul beszélő), 18 órától Gengszterzsaruk: Pantera (román feliratos), 18.30-tól Fekete pont (magyar filmdráma), 20.15-től Better Man: Robbie Williams (román feliratos), 20.45-től Jókislány (román feliratos); szerdán: 16 órától Sonic, a sündisznó 3 (magyarul beszélő) és 16.15-től (románul beszélő), 18 órától Gengszterzsaruk: Pantera (magyarul beszélő), 18.30-tól Lepattanó (magyar vígjáték), 20.15-től Maria (román feliratos), 20.30-tól Párbaj hármasban (magyar feliratos); csütörtökön: 16 órától Sonic, a sündisznó 3 (magyarul beszélő), 16.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (románul beszélő), 18 órától Mi vagyunk Azahriah (magyar zenés film), 18 órától Harry Potter és a Halál ereklyéi, I. rész (román feliratos), 19.45-től Monte Cristo grófja (román feliratos), 20.45-től Nos­feratu (magyar feliratos).