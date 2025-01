Következő írásunk

Elindították az engedélyezési folyamatot, ám több hónapot is felvesz, amíg minden szükséges jóváhagyást sikerül beszerezni ahhoz, hogy a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztálya teljes kapacitással működjön – tájékoztatott András-Nagy Róbert menedzser. Az épület elkészült, az intézmény átvette a megyei önkormányzattól, a telekkönyvi bejegyzés is megtörtént, az eszközök is megérkeztek, szerelik azokat, illetve az óév utolsó heteiben az utolsó berendezési tárgyakat is beszerezték.