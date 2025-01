Elindították az engedélyezési folyamatot, ám több hónapot is felvesz, amíg minden szükséges jóváhagyást sikerül beszerezni ahhoz, hogy a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztálya teljes kapacitással működjön – tájékoztatott András-Nagy Róbert menedzser. Az épület elkészült, az intézmény átvette a megyei önkormányzattól, a telekkönyvi bejegyzés is megtörtént, az eszközök is megérkeztek, szerelik azokat, illetve az óév utolsó heteiben az utolsó berendezési tárgyakat is beszerezték.

Lapunk megkeresésére András-Nagy Róbert kifejtette, hogy a kórház területén zajló, illetve tervezett építkezéseket igyekeznek összehangolni, hogy az engedélyeztetési folyamatokat lehetőleg párhuzamosan rendezzék. Mivel a tüdőkórháznál az építkezés lezárult, és el kell indítani az akkreditálási eljárást, illetve az új sürgősségnél is következik az engedélyeztetés, úgy döntöttek, hogy a legkörülményesebb, leghosszadalmasabb rész jóváhagyásait – az orvosi képalkotói (röntgen-CT) részlegéét – egy csomagban kérelmezik. A vonatkozó jogszabály is megváltozott közben, a kórház egy általános engedélyt kap, és ebbe az intézményben használt minden egyes képalkotói eszközt belefoglalnak, ami szintén azt indokolta, hogy összevonják a kérelmeket. Mint ismert, az új sürgősségi osztályon is külön képalkotói részleg jön létre. Ezeknek a részlegeknek az akkreditálása azért hosszadalmasabb, mert egy különleges testület jóváhagyása szükséges a működtetésükhöz. Becslésük szerint a Nukleáris Tevékenységeket Felügyelő Országos Bizottságtól a tavasz végére kaphatják meg a jóváhagyást. Ugyanakkor nem ez az egyetlen engedély, amit meg kell szerezniük a sürgősségi osztályhoz, de azokat várhatóan rövidebb idő alatt tudják intézni.

A laboratóriumnak költöznie kell

Az akkreditálási kérdéseken túl bonyolítja a nagyjából nyolcszáz négyzetméter hasznos felületet kínáló új épület kihasználását, hogy a kórház orvosi laboratóriuma pár helyiséget elfoglal azokból, amelyek az új sürgősség részét képeznék. Ezek pont azok a helyiségek, ahol a sürgősségre érkező majdani pácienseket kellene átszállítani az osztályokra beutalás vagy további vizsgálatok végett. Mivel a laboratóriumot egyelőre nem tudják elköltöztetni, azon is dolgoznak, hogy alternatív útvonalat találjanak a pácienseknek.

András-Nagy Róbert elmondta, hogy ez az átmeneti állapot addig marad fenn, míg az orvosi laboratóriumot sikerül elköltöztetni a sürgősségi osztály jelenlegi helyére. Erre viszont csak akkor kerülhet sor, amikor az osztály átköltözik az új épületbe, illetve a régi helyiségeket átalakítják, korszerűsítik. Ez utóbbi beruházásnak zajlik a tervezése, a megvalósíthatósági tanulmányt a megyei önkormányzat hamarosan jóváhagyhatja. Ha ez megtörténik, elkezdődhet a végső műszaki terv összeállítása. A kórház egy csomagban szerződött a tanulmány és a terv elkészítésére, így alaposan le tudják rövidíteni a folyamatot. Amikor a műszaki terv is elkészült, akkor hátra van még a kivitelezési közbeszerzés, de erről még korai beszélni.

A menedzser arra is kitért, hogy azokban a termekben, szobákban, ahol jelenleg a laboratórium található, az új sürgősség adminisztratív részlege működne – orvosi, nővéri szobák, öltözők –, illetve a tároló és raktárrészleget is itt rendeznék be. Utóbbiak elengedhetetlenek, az osztály fogyóanyag felhasználása hatalmas, amit valahol tárolni kell, és ez már évek óta nagy gondot jelent.

Kibővült szolgáltatások, távlati tervek

A menedzser szerint, amikor sikerül az elmondottakon túllépni, és végre kijelenthetik, hogy a sürgősségi osztály a helyén van, működik, az hatalmas előrelépés lesz a kórház számára, nem csak az ellátás minősége, hanem megszervezése tekintetében is. Mint arról több rendben beszámoltunk, az új ingatlanban a gyermek- és felnőttsürgősségek ellátását teljesen külön részlegen oldják majd meg, illetve azokat a vizsgálatokat, melyekért eddig a pácienseket más osztályokra kellett átszállítani (például az említett képalkotási vizsgálatok: röntgen, komputertomográf), helyben el tudják majd végezni.

András-Nagy Róbert a távlati elképzelésekre is kitért. A különálló gyerekgyógyászati sürgősségi ellátást már elindították, és az új épületben ezt függetlenítik a felnőttellátástól. Egy következő lépcső, hogy a személyzeti állományt is bővítsék, amire a képalkotói részleg működéséhez van szükség, illetve a távlati tervek között szerepel, hogy az intenzív terápiás ellátást is elindítják a sürgősség keretében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak az osztályon, de a sürgősségen is lesz majd intenzív terápiás szakember.

Szintén a távlati elképzelések között szerepel – és a sürgősség tehermentesítését is szolgálná – egy háziorvosi permanencia (állandó ügyelet) létrehozása a kórházon belül. Ezt azok a számok indokolják, melyek szerint már jó ideje a sürgősségre befutó esetek nagyjából fele háziorvosi ügyelettel megoldható lenne. A tervezett háziorvosi permanenciában az lenne az újdonság, hogy a kórház területén alakítanák ki az erre szolgáló helyiségeket, minden, a vizsgálatokhoz szükséges eszköz a rendelkezésre állna az intézményben, emellett közvetlen azonnali kapcsolat lenne a szakorvosokhoz is.

András-Nagy Róbert ismételten felelősségteljesebb hozzáállást kér a lakosságtól is: kerüljék, hogy indokolatlanul leterheljék a sürgősséget. A kórház vezetősége igyekszik a szolgáltatások minőségén, hatékonyságán javítani.