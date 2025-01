Jó utat szeretnének Felsőrákos és Alsórákos között

Benedek-Huszár János polgármester a tervezet előzményeit is ismertette. Mint mondotta, tavaly a város egy kataszteri programban vett részt, aminek eredményeképp 621 Felsőrákos határában található parcellát mértek fel, a kiállított telekkönyvek zömét pedig már át is adták a tulajdonosoknak. Azért Felsőrákost nevesítették a programban, mert azon a részen húzódik a két Rákos közti, jelenleg nagyon elhanyagolt út is.

Ezt a sokaknak fontos utat a baróti önkormányzat már többször szerette volna felújítani, közel húsz évvel ezelőtt már tanácshatározatot is elfogadtak érdekében, de lényegi lépés nem történt. Amennyiben e területet helyi közérdekeltségűnek nyilvánítják, Barót közvagyonába veszik és útként azonosítják, elkezdődhet az a folyamat, amely lehetővé teszi a felújítást – jelentette ki a városvezető. A környékbeli területek rendezése során az önkormányzat hét parcellában telekkönyvezte a nyolc és fél kilométeres, tizenöt méter széles útszakaszt, ahol a kétsávos autó- és bicikliutat ki lehet jelölni. Egy hosszú jogi folyamat első lépése ez: következik, hogy a maga részéről a közigazgatási minisztérium is elindítsa a folyamatot, majd ismét a baróti önkormányzatnak lesz elvégzendő feladata, végezetül a területet a megyei tanács közvagyonába fogják utalni, hogy arra – mint megyei útra – a megyei önkormányzat költsön vagy szerezzen forrást.