Vén Gábor 1987-ben született, faipari mérnök végzettséggel rendelkezik. Közel másfél évtizedig dolgozott szakmájában egy időközben megszűnt megyeszékhelyi cégnél. „Ott kijártam a lépcsőfokokat, amit egy kezdő mérnök ki kell járjon, a cég még működött, amikor a távozás mellett döntöttem, mert nem láttam jövőképet” – magyarázta életének az első felét.

Négy évvel ezelőtt már tanácstagi mandátumhoz jutott, és akkor úgy látta: többet is lehetne tenni a közösségért. „Albis mindig picit a háttérbe szorult, tanácstagként láttam, hogy egy kis odaállással többet is lehet tenni, vannak apró és nagyobb dolgok is, amik előrevisznek, ez az elmúlt négy év alatt még jobban megerősödött bennem. Aztán adódott a lehetőség, hogy Mágori István polgármester oldalán alpolgármesterként dolgozzak az egész községért, és vállaltam a tisztséget.”

Vannak nagy projektek, de vannak olyan kisebb lépések is, amik által élhetőbbé válik a község – magyarázta. Példálózott is: az utak, sáncok jobb karbantartása. „Például Albisban lezajlott a csatornázás, a kiásott gödröket eléggé hanyagul tömték vissza. Mondhatom, hogy nem volt kellő figyelemmel lekövetve. Apró dolog, de minden nap bosszantja az embereket. Ezeken próbálunk javítani, ez, amit elsőként meg akarunk oldani” – mondotta.

Vannak nagy és életbevágó terveik is. „A legnagyobb gondot Csernátonban az ivóvízhálózat működése képezi, Albisban ez még ki sincs építve, már lassan húsz éve beszélnek róla. Van egy nagy projekt, elvileg abból Csernátonban is rendeződnének a dolgok, de ugyanakkor Albisban és Ikafalván is kiépítenénk a hálózatot. Csernátonban a legnagyobb gond a vízhiány. Eléggé paradox a helyzet, még akkor is, ha van víz. Forrás van befogva, az egészíti ki a kutakat, de ha esőzés van, a víz nem alkalmas fogyasztásra. A forrás ki is van zárva, de így az az eredmény, hogy bőven lenne víz, de a csapon nem folyik. Jelenleg két mélykút van a határban, azok vize jó, a hozam is elég, ha csak azokat nézzük. Az elképzelés az, hogy azok vizét felnyomjuk a falu végére, onnan majd szabadeséssel jut el a fogyasztókhoz. Nagyon remélem, hogy négy év alatt valahogy ezt az égető gondot sikerül rendezni” – magyarázta a község új alpolgármesterte.

Más téren is van tennivaló: Alsócsernátonban például nincs egy megfelelő méretű kultúrotthon, mely alkalmas lenne nagyobb méretű rendezvények lebonyolítására. „Jelenleg a Farkas–Konnáth-kúriában, a Sylvester Lajos Könyvtárban és a református egyháznak egy kisebb helyiségében lehet összegyűlni, nagyobb méretű helyiség Felsőcsernátonban van. Körülbelül tíz éve az egyháztól az önkormányzat megvásárolta a kultúrotthon épületét, nagyon ideje lenne azt is felújítani” – részletezte.

A községben hamarosan nagyobb munkálat veszi kezdetét. „A felsőcsernátoni iskola felújítására alá van írva a szerződés, január 15-én kezdődik a munkálat, ami ötmillió lejt emészt fel. Albisban is van remény a régi iskolaépület felújítására, az Óbudai Egyetem jelezte, hogy ezt támogatná, amihez mi is hozzájárulnánk, és így 2026 végére az is megújulna” – vázolta nagyvonalakban a terveket.