A nemzeti kultúra napja Romániában Január 15. a nemzeti kultúra napjaként került be az országos kulturális naptárba, amikor a közintézmények a művészetek számára a párbeszéd nyitott tereivé válnak. Ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központ a Kovászna Megyei Művelődési Központtal együttműködve, a Kulturális Minisztérium és Kovászna Megye Tanácsa támogatásával különleges zenei és vizuális estet rendez a Zeneházban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A részletes program: Kamarakoncert a Pas de Quatre Quartettel: Mircea Lazăr (hegedű), Lucian Moraru (brácsa), Bogdan Postolache (cselló) és Nicolae Dumitru (zongora). Műsoron: Ludwig van Beethoven: op. 16 Esz-dúr zongorakvartett • Robert Schumann: op. 47 Esz-dúr zongorakvartett • Johannes Brahms: op. 25 g-moll zongorakvartett. Ugyanaznap ugyanott bemutatják Virgiliu Parghel festő Vizuális énekek című kiállítását is.

Könyvbemutató

KÖNYVBEMUTATÓ CSÍKSOMLYÓN. Január 16-án, csütörtökön 18 órakor mutatják be a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című frissen megjelent könyvét a Csibész Alapítvány székhelyén, Csíksomlyón, a Fodor Házban (Kájoni János utca 1. szám). Jelen lesz Galbács Pál és Sarány István, a kötet ötletgazdája, illetve szerkesztője, Bedő Zoltán felelős kiadó, a további társszerzők közül Bajna György, Bíró István, Kovács Hont Imre, Kristó Tibor és Szekeres Attila.

Előadás Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotelban ma 18 órától az MCC szervezésében Rajongók, bálványok, szentek témában tart beszélgetést Nagypál Szabolcs, Jancsó András és Bodor Lóránd. Az eseményre feliratkozás szükséges a Facebook közösségi oldalon.

Zene

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház idén is két nagyszabású koncertet szervez a magyar kultúra napja alkalmából. Január 23-án a világhírű Pannon Cigányzenekar ad koncertet a Tamási Áron Színház nagytermében, január 17-én ugyanitt a közkedvelt rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar lép színpadra. Jegyeket 30 lejes egységáron a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet vásárolni.

CANDLEGLOW CASTLE MIKLÓSVÁRON. A híres James Bond-filmek, a Bridgerton sorozat, valamint olyan neves művészek, mint Etta James, Nina Simone és Norah Jones repertoárja csendül fel helyi művészek egyedülálló előadásában. Szőcs Botond (zongora), Ferencz Tihamér (gordonka), Tóth-Györbiró Apor (gordonka), Gáspár Csaba (hegedű), Kertész János (zongora) sepsiszentgyörgyi és környékbeli tehetséges zenészek Romániában és külföldön is ismertek, hozzájárulnak a fiatal zenészek képzéséhez a régióban. Az új koncertsorozat január 18-án indul Ludovico Einaudi olasz zeneszerző és zongorista repertoárján szereplő darabokkal, aki a pop, rock, népzene és etnikai zene különböző műfajait ötvözte a klasszikus zenével. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az Eventim.ro oldalon.

A PANNON CIGÁNYZENEKAR CSÍKSZEREDÁBAN. Először lép fel a csíkszeredai közönség előtt a Pannon Cigányzenekar január 24-én este 7 órától a Csíki Játékszínben. Amint nevéből is kitűnik, a zenekar a pannon régiót képviseli. Célja a magyar cigányzene, a magyar nóta és népzene ápolása, népszerűsítése, e kivételes zenei érték életben tartása, megőrzése annak az évszázados hagyománynak, melyet a cigányok családi örökségként hordoznak magukkal generációkon át. A belépő ára 40 lej, elővételben megvásárolható a Csíki Játékszín, a Csíki mozi és a Művészetek Háza jegypénztárában.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és 16-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A mozgásszínház e heti előadásai: 17-én, pénteken 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu (időtartam: 1 óra, szünet nélkül); 19-én, vasárnap 19 órától Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi színházi előadásokra a központi jegyirodában és a

biletmaster.ro oldalon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint előadások napján egy órával a kezdés előtt.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Ház jegypénztárában a következő előadásokra kaphatók jegyek elővételben: a Székely Góbék legújabb, Mári visszatér előadására, a Hahota jubileumi kabaré-előadására, melyre február 26-án, szerdán 18 órakor kerül sor; Huszka Jenő: Lili bárónő című, az Operettissimo produkciójaként színre vitt kétfelvonásos operettjére. További információ a 0762 674 516-os telefonon.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház szabad­előadásai: 17-én, pénteken 18 órától Mamó, 22-én, szerdán, illetve 25-én, szombaton 18 órától A mindentlátó királylány. Érdeklődni, jegyet foglalni a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Sonic, a sündisznó 3 magyarul beszélő és 16.15-től románul beszélő, 18 órától Gengszterzsaruk: Pantera (magyarul beszélő), 18.30-tól Lepattanó (magyar vígjáték), 20.15-től Maria (román feliratos), 20.30-tól Párbaj hármasban (magyar feliratos).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ januári programajánlója: ma találkozik Lúdas Matyi, a liba és a Döbrögi házaspár a sepsiszentgyörgyi gyerekekkel (szervezett előadások). ♦ A Hazától hazáig című folklórműsort két alkalommal játsszák a Háromszék Tánc­stúdióban: 21-én szervezett diákelő­adás, 22-én 19 órától a magyar kultúra napját ünneplik.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED. A Szemerja negyedi református templomban pénteken 18 órától elkezdődik az ökumenikus imatized, amelynek mottója: „Hiszed-e ezt?” (Jn. 11,26) Hajdú János római katolikus plébános, főesperes hirdet igét. Január 18-án, szombaton a Szent Benedek római katolikus templomban Bancea Gábor református lelkész; január 19-én az unitárius templomban Zelenák József evangélikus esperes; január 20-án a Szent Gellért római katolikus templomban Kajcsa Orsolya református lelkész; január 21-én az evangélikus templomban Takó István római katolikus plébános; január 22-én a vártemplomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész; január 23-án a Krisztus Király római katolikus templomban Marosi Árpád református lelkész; január 24-én a Gyöngyvirág utcai református templomban Takács Dezső római katolikus plébános; január 25-én a Szent József római katolikus templomban Bucsi Zsolt Tamás református lelkész; január 26-án a belvárosi református templomban pedig Ilyés Zsolt római katolikus plébános hirdet igét.

PÁLOS ÜNNEPEK HARGITAFÜRDŐN. Remete Szent Pál főünnepén, ma a szentmise Hargitafürdőn 18 órakor lesz, melynek részeként a pálos szerzetesek megújítják fogadalmukat. A gyermekek megáldását, ősi pálos hagyomány szerint vasárnap, a fél tízkor kezdődő szentmise után tartják. Ugyanakkor ezen a vasárnapon emlékeznek meg Boldog Özsébről és a hargitafürdői pálos kolostor tizenegy évvel ezelőtti alapításáról. Mindkét alkalommal a szentmisét Tamás József nyugalmazott püspök atya, pálos konfráter mutatja be. A szentmiséket a Mária Rádió élőben közvetíti.

Könyvtári hír

KÖNYVKALAND. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gimnáziumi tanulók jelentkezését várja Könyvkaland című olvasásnépszerűsítő vetélkedőjének idei kiadására. A vetélkedő január 10. és március 10. között zajlik, 5–8. osztályos diákoknak szól. A részt vevő csapatok elolvasnak egy-egy korosztályuknak ajánlott irodalmi művet, és ezzel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk, teljesíteniük. Két online forduló után részeredményt hirdetnek, majd a legjobban teljesítők részt vesznek a döntőben, amelyet a könyvtárban szerveznek meg. Jelentkezni január 28-ig az első feladatlap megoldásainak beküldésével lehet a konyvkaland58@gmail.com e-mail-címen. További tudnivalók a könyvtár honlapján (kmkt.ro) a Gyermekkönyvtár – Könyvkaland címszó alatt olvashatók.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Ingyenes jogi tanácsadást nyújt Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig lapunk szerkesztőségében. A szolgáltatásra nem kell előre bejelentkezni, munkatársunk érkezési sorrendben fogadja a tanácsadásra várókat.

HUMORPINCE. CSEREBERE­KLUB. Minden humorkedvelőt várnak a Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába szerdán 18 órakor, ahol évadnyitó Humorpincére kerül sor. k Ugyancsak várják az érdeklődőket szerdán 16 órakor a Cserebere Klubba is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.