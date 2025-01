Fábián első percbeli lövése már jelezte, hogy nehéz dolga lesz Sepsiszentgyörgyön a tartalékos Temesvári CFR együttesének. A 2. percben Kanyó tette próbára Gurint, majd kevéssel később előnybe is került a Sepsi-SIC. Egy gyorsan végrehajtott oldalrúgás után a labda Máthishoz került, aki közelről a léc alá bombázott (1–0). A folytatásban is a zöld-fehérek akarata érvényesült a pályán, a bánsági vendégek pedig csak a védekezésre összpontosítottak. Az 5. percben előbb Gáll, aztán ismét Máthis veszélyeztetett, majd Kanyó is megsorozta a temesváriak kapuját. A 8. perctől vészkapussal támadott a CFR, ám ötlettelen kísérleteiket könnyedén hatástalanították a háromszéki legények. A Sepsi-SIC szüntelenül ostrom alatt tartotta a vendégkaput: előbb Veress, aztán Kanyó kétszer és Má­this is munkát adott a jól védő Gurinnak. A 18. percben Bilia került ziccerbe, de próbálkozása pontatlan volt. Kevéssel később jegyezhettük fel a második temesvári lövést, amire Kanyó válaszolt góllal. A 19. percben ideális labdát kapott a Sepsi-SIC csapatkapitánya, aki 13 méterről kilyukasztotta a határ mentiek hálóját (2–0).

A térfélcsere után is a hazai volt a jobb csapat a pályán, de a jól záró temesváriak védelme miatt a mieink csak három kapufáig jutottak. Az újabb szentgyörgyi gólra a 31. percig kellett várni, amikor Mánya a jobb kapufa segítségével zörgette meg a vendégek hálóját (3–0). A bánságiak folyamatosan vészkapussal támadtak, a 33. percben pedig egy gyors kontra végén Gáll volt eredményes (4–0). A 36. percben Máthis duplázott, miután Mányától kapott egy remek passzt, közelről pedig nem hibázott (5–0). A 38. percben a kapuba csereként beálló Dospinescu indította Szőcsöt, aki az üresen tátongó kapuba gurított (6–0). A véghajrában Vajna is feliratkozott a gólszerzők listájára, miután eladott labdából talált be, így a Sepsi-SIC 7–0-lal nyerte meg a Temesvári CFR elleni rangadót.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 13. forduló: Sepsi-SIC–Temesvári CFR 7–0 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 400 néző. Vezette: Florin Aurelian Macovei és Ovidiu Luca. Sepsi-SIC: Korodi–Fábián, Csog, Veress, Kanyó (cserék: Gáll, Szőcs, Mánya, Vajna, Dospinescu, Papp, Máthis, Kusztos, Rendi). Edző: Mánya Szabolcs. Temesvári CFR: Gurin–Vaștag, Lupu, Bilia, Ilaș (cserék: Ursulescu, Antoneag, Priala, Veres). Edző: Robert Lupu. Gólszerzők: Máthis (4., 36.), Kanyó (19.), Mánya (31.), Gáll (33.), Szőcs (38.), Vajna (40.). Sárga lap: Dospinescu (38.).