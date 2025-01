Szilveszter Szabolcs alpolgármester sajtótájékoztatón hangsúlyozta: átmeneti időszak van, fokozatosan térnek át a klasszikus kukákról az okos szeméttárolók használatára. „Huszonöt sziget kialakítása vált lehetővé, a múlt év végén ezeket kihelyeztük, most jutunk el oda, hogy működőképessé tegyük. Kézdivásárhelyen negyven szemétgyűjtő pont van, ennek most már fele korszerűsített. Korábban tíz szigetet mágneses zárral láttunk el, így a gyűjtőpontok háromnegyede modernizált” – mondotta az alpolgármester.

Zonda Balázs, a Gosp-Com igazgatója közölte: tavaly egy sziget használóinak a Csernátoni úton már kiosztották a kártyákat, hétfővel megkezdődött a többi kézbesítése is. „A kártyákat kimondottan csak a tömbházakban élők kapják, a családi házakban lakó ügyfeleinknek vannak kukáik, amelyeket továbbra is használhatnak. A kártyák egyediek, személyre szólóak, egy adott szigethez vannak hozzárendelve, így mindenhol nem használhatóak, csak a lakáshoz tartozó gyűjtőpontnál. Van egy telefonos alkalmazás is, amely szintén eszköz lehet, de egy kártyát csak egy telefonhoz lehet hozzárendelni” – magyarázta a technikai tudnivalókat az igazgató.

Arra a kérdésünkre, hogy a szigetek biztonságát miként szavatolják – tekintettel arra, hogy más településen hasonló kukát már feszítettek fel –, elmondták: arra törekednek, hogy videómegfigyelő rendszerrel is ellássák azokat, mert az a tapasztalatuk, hogy a megfigyelés korábban is hatékony volt a garázdálkodók ellen. „Már decemberben kértem árajánlatot cégektől térfigyelő rendszerek beszerzésére, de amíg nincs költségvetésünk, nem vásárolhatjuk meg” – közölte Zonda Balázs.

Azt is elmondták: amennyiben a lakók hibát észlelnek a kukák működésében, jelezzék a Gosp-Comnak, hogy csiszolhassanak a rendszeren. „A lakók türelmét kérjük, az első időszakban biztosan lesz olyan probléma, hogy a zár nem nyílik, mert a kuka észleli, hogy megtelt. Igyekszünk minél hatékonyabbá tenni a begyűjtést” – egészítette ki az igazgatót Szilveszter Szabolcs, aki azt reméli, hogy az okoskukák révén visszaszorul a guberálás jelensége Kézdivásárhelyen.