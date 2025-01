Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el Kovászna Megye Tanácsának tagjai a tegnapi ülésen, hogy az elkövetkezőkben Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola eddigi vezetője töltse be a testületnek a parlamenti választások nyomán felszabadult alelnöki tisztségét. Amint az ülést követő Megyeinfón elhangzott, a 2012 óta a testület tagjaként is tevékenykedő Gáj Nándor fő feladatai a művelődés, a turizmus, valamint részben a szociális ügyek lesznek.

A titkos szavazás eredményének közzététele után Gáj Nándor köszönetet mondott a bizalomért, és arról biztosította a testület tagjait, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben egyebek mellett az önkormányzat egy alárendelt intézményében – a Művészeti és Népiskola – szerzett tapasztalatait szeretné a megye javára fordítani, és hogy amint eddig is, nyitott az együttműködésre. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az ülésen, majd az azt követő Megyeinfón is felidézte, hogy ismeretségük a frissen megválasztott alelnökkel 2007-ig nyúlik vissza, a szorosabb közös munka pedig 2012–2013 időszakára, amikor is először a megyei testület tagja, majd a népiskola vezetője lett. Megbízható, tisztességes embernek tartja Gáj Nándort, akinek teherbírását folyamatosan próbára tették az elmúlt években, és az elkövetkezőkben újabb feladatokat bíznak rá – tette hozzá az elnök.

Tamás Sándor szerint az új alelnök feladatai elsősorban a művelődés és a turizmus területére terjednek majd ki, de olyan megbízásai is lesznek, amelyekkel korábban már foglalkozott, a szociális ügyek közül ilyen a speciális oktatás. Mind a művelődés, mind az idegenforgalom tekintetében a céljuk, hogy további értéket vigyenek e területekre, ennek a folyamatnak az összehangolása, koor­dinálása lesz Gáj Nándor feladata. A turizmus terén a táboroztatás – amivel eddig is kiemelten foglalkozott a népiskola vezetőjeként – kiterjesztése, fejlesztése, mások mellett a Határtalanul program megyei adottságokkal való összekapcsolása jelenti az egyik feladatot, de nem csak. A speciális oktatás esetében a megbízatása az, hogy – miután a megyei önkormányzat Sepsiszentgyörgyön egy valószínűleg országos szinten is kiemelkedő ingatlant alakított ki – a tanintézet visszaköltözése után az oktatás, a szolgáltatás szintje is megfelelő legyen. Egy másik terület ugyanakkor, amely szintén Gáj Nándor „hatásköre” lesz, a megyei önkormányzat szórványprogramja, annak összehangolása az anyaországival.

Gáj Nándor a Megyeinfón felidézte, hogy pályáját valamikor a Máltai Szeretszolgálatnál kezdte, az ott tanultak késztették arra, hogy a szociális munka, illetve mentálhigiéné területe felé tájékozódjon, egyetemi tanulmányait e szakokon végezte. Felidézte, hogy pár hónapig a bukaresti viszonyokat is megtapasztalta az ifjúsági hatóság irányítójaként, majd az elmúlt 12 évben a Művészeti és Népiskola vezetőjeként tevékenykedett. Vallja, hogy az ügyfél az első, az intézmény van az emberekért, és nem fordítva, és az emberekre kivétel nélkül oda kell figyelni. A megyei önkormányzatnál is azon elv szerint kezdi el a tevékenységét, hogy az egyszerű emberekre is oda kell figyelni, illetve szintén kiemelt figyelmet szeretne fordítani azokra, akik a közösséget szolgálják munkájukkal.

Mint ismert, a megyei önkormányzat egyik alelnöki tisztsége azt követően vált szabaddá, hogy a parlamenti választások során az RMDSZ-nek sikerült minden háromszéki mandátumot megszereznie, Kondor Ágota pedig, aki pár hónapja töltötte be az alelnöki tisztséget, bejutott a törvényhozásba. A két összeférhetetlen tisztség közül Kondor Ágota a szenátori megbízatást választotta és lemondott az alelnökiről, ezért kellett új személyt választani ez utóbbi tisztségre.