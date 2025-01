Veszteségesen zárta a tavalyi évet a baróti közszállítási vállalat, a Transloc Rt. Várhatóan a közeljövőben húsz százalékkal nőni fog a jegyár, hiszen a fenntartási költségek is nőttek – hangzott el Barót tanácsának óévbeli utolsó ülésén.

Benedek-Huszár János polgármester elmondta: azért kell az önkormányzat tulajdonában levő részvénytársaság költségvetését módosítaniuk, mert az előre jelzett minimális, alig ötezer lejes nyereség helyett százhúszezer lej veszteséggel kell számolniuk. Ennek oka, hogy a Translocnak – miután a magáncégekből „kifogytak” – át kellett vennie a környékbeli községekbe és a Sepsiszentgyörgy irányába tartó járatokat, hiszen a kistérség lakói nem maradhattak közszállítás nélkül.

A vállalat még lehet nyereséges, mert a város és a Baróti Szabó Dávid Középiskola ellen indított perét is megnyerte alapfokon, s várhatóan fellebbezésük is sikeres lesz, így mintegy kétszázezer lejhez juthatnak még – mondotta a városvezető.

Benedek Csaba igazgató arról számolt be, hogy hamarosan kénytelenek lesznek drágítani, mert módosult az üzemanyag és az alkatrészek ára, nőttek a fizetések – ahhoz, hogy a szállítási költségek legalább nullszaldósak legyenek, húsz százalékkal többet kell kérniük a szolgáltatásért.

A tanácstagok jóváhagyták a 2023-ban hozott, a helyi járatok odaítéléséről szóló határozat módosítását is, ugyanis a Transloc idéntől heti két alkalommal Köpecbányára is indít buszt. Benedek-Huszár János elmondta, tavaly egy falufórumon kérték, járjon busz hozzájuk is. A kérésnek kísérleti jelleggel azon nyomban eleget tettek, ám azt hivatalosítaniuk kell. Minden szerdán és pénteken reggel kilenckor Barót felé, tizenkettőkor pedig Köpecbánya irányába lesz járat.

Benedek Csaba Szőcs Sándor (EMSZ) tanácstagnak arra a kérdésére adott választ, hogy miért nem fogadják el a nyugdíjasok ingyenjegyét. Akik Sepsiszentgyörgyre mennének, egyelőre teljes árú jegyet kell hogy váltsanak, mert a Translocnak még nincs szerződése a megyei munkaügyi hivatallal. Ez nem is fog változni mindaddig, amíg a megyeszékhelyre tartó járatokat versenytárgyaláson el nem nyerik – mondotta az igazgató.