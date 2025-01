Sima győzelemmel tért haza fővárosi kiszállásáról a Sepsi-SIC, amely tegnap 41 pontos különbséggel, 86–45 arányban diadalmaskodott az Agronómia Bukarest vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójának zárómérkőzésén. A 8/2-es mérleggel rendelkező zöld-fehérek továbbra is a tabella második helyén állnak a szintén 20 pontos Târgoviște mögött, amely 71–55-re nyerte meg a széthullott Konstanca egykori négy játékosával kiegészült Bukaresti Rapid elleni rangadót.

A házigazda Agronómia kosara nyitotta meg a Sepsi-SIC elleni meccset, amelyen a zöld-fehérek pihentették két beállójukat. A megyeszékhelyiek így is percek alatt átvették a találkozó irányítását, és nemes egyszerűséggel állva hagyták bukaresti vendéglátóikat. Az 5. percben 12–4 volt Zorán Mikes lányai javára, az első negyed pedig 24–12-es háromszéki vezetésnél ért véget. A második játékrészben rátaposott a gázpedálra a Sepsi-SIC, amely a 15. percben Popescu triplájával 21 pontos előnyre tett szert (17–38). A nagyszünetig is a mieink akarata érvényesült a pályán, akik úgy nyerték meg ezt a szakaszt, hogy csak hét pontot engedtek a fővárosiaknak (19–49).

A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, ugyanis lányaink támadásról támadása növelték a két gárda közötti különbséget, a hazai csapat pedig futott az eredmény után. A 26. percben 24–66 volt az állás a roppant egyoldalú találkozón, az utolsó negyed pedig 32–71-es eredményről indult. A biztos győzelemmel a kezükben a zöld-fehérek visszavettek a tempóból, együttesünk fiatal kosarasai is játéklehetőséghez jutottak, a Sepsi-SIC végül 86–45 arányban győzedelmeskedett, és a bajnokság következő fordulójában a Kolozsvári U együttesét fogadja. A találkozó legeredményesebbje a 21 pontig jutó Mérész volt, ám szentgyörgyi csapattársai közül hárman – Gereben, Popescu, Armanu – is 16 ponttal fejezték be vasárnapi meccset. A túloldalon a 13 egységet szóró Stanciu jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 11. forduló: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 45–86 (12–24, 7–25, 13–32, 13–15).

Bukarest, Agronómia Terem. Mintegy 115 néző. Vezette: Michael Nicoară, Szőcs Janka, Ruxandra Gabriela Pașca. Agronómia: Șipoș 6/3, Perian, Badi 2, Duță 4, Ghizilă 7/3–Manea, Cârmaciu, Chițanu 5/3, Stanciu 13, Militaru 4, Teodosiu 2, Tenu 2. Edző: Iulian Florea. Sepsi-SIC: Gereben 16/12, Popescu 16/9, Armanu 16/12, Robinson 3, Mérész 21–Mikes 5/3, Cătinean, Belegante 9/9, Nemes. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Badi (32.)