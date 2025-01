A CS Ju­dețean Prahova nemrég három kézilabdázóval erősítette meg játékoskeretét, Mădălina Zamfirescu, Andreea Coman és Andra Buzoianu csatlakozott az Adrian Chiruț irányította csapathoz, mi­után a Gloria Buzău anyagi gondok miatt visszalépett az első osztályból. Az előzetes esélylatolgatás ellenére a Sepsi-SIC határozottan indította a találkozót, két gólt is szerzett, miközben tapasztalt riválisa csak az 5. percben talált a hálóba (2–1). A kapuban Maria Demeter remek teljesítménnyel rukkolt elő, így többek között ennek köszönhetően a vendégek a következő negyedórában futottak az eredmény után. A folytatásban néhány labdavesztés miatt megtört a sepsiszentgyörgyi alakulat lendülete, emiatt bár több lehetősége is volt, a 22. perctől a szünetig nem jegyzett újabb találatot. Ezt kihasználva a Prahova megyei gárda sorozatban ötször zörgette meg a hálót, ráadásul az első játékrészt időn túli szabaddobásgóllal zárta (8–12).

A második felvonás is kiegyenlített küzdelmet hozott, Carmen Cartaș együttesének csakhamar sikerült csökkentenie a hátrányát (11–13). Ezt követően a listavezető megrázta magát, ellenfele tévedéseit a maga javára fordítva újfent öt találattal vezetett, ugyanakkor ezt a különbséget az 51. percig még növelte (16–23). Nem csüggedt a háromszéki csapat, amely a hajrához közeledve mindent megpróbált a felzárkózás érdekében, viszont a veretlen éllovas nem remegett meg, így tizenharmadik bajnoki mérkőzését is behúzta (20–25). A Kovászna megyei alakulat idénybeli harmadik veresége ellenére is magabiztosan őrzi második helyét a táblázatban, továbbra is nyolc pont az előnye a harmadik Kolozsvári CSU előtt, amely a hétvégén alulmaradt a vendég Resicabányai CSU ellen. Az alapszakaszból még öt forduló van hátra, ezután az első négy helyezett a felsőházi rájátszásban szerepelhet, ahol az élvonalba jutásért küzdenek.

A-divízió, A-csoport, 13. forduló: Sepsi-SIC–CS Jude­țean Prahova 20–25 (8–12).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Ionuț Ifrim és Ovidiu Ilisei. Sepsi-SIC: Demeter – Damian 6, Rău, Ghinea, Banu 5, Bîță 3 (3), Gheorghe 4 (1). Cserék: Andrei, Dediu (kapusok), Márton, Lupișcă, Pintilescu, Stan, Abaza 1, Bârlă, Solymosi 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Județean Prahova: Timosenkova – Krsnik 2, Dumitrașcu 2, Stoleru 2, Berbece 2, Buzoianu 4 (2), Sava 1. Cserék: Ivașcu (kapus), Coman, Zamfirescu, Sztriukova 1, Alexandru 2, Cîrjan 6, Andrița, Sărățeanu 3, Buric. Vezetőedző: Adrian Chiruț. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 2/3.