Kicsoda e kisded, akit ti dicsértek?

A paraszti misztériumjáték, azaz a betlehemezés ma keresztény karácsonyi népszokás, amelynek elnevezése Betlehem városához kapcsolódik. Sajátos jegyei, mint a „színészek” száma és neve, jelmezeik, kellékeik – mindenekelőtt az istállót és szereplőit bemutató betlehem – és többnyire verses rigmusaik tájegységenként, településenként változnak. Azon vidékeken, ahol régmúlt idők óta nemzedékről nemzedékre örökítik át e közösségi szinten is kiemelkedő népi színházat és ünnepi kellékeit, ott szájról szájra terjedt, mint az örömhír maga, amit hirdetni hivatott. Máshol küldetéstudattal élő és munkálkodó szakemberek, néprajzosok, de tanítók, papok, kántorok is kutattak és jegyeztek, adatközlőket kerestek, és így mentették át a kincset, amely a feledésbe merülés helyett újjáéledt és él ma is. Már egyenesen mozgalommá nőtt egy-egy vidéken, ahol betlehemes találkozókat szerveznek, melyekre szűkebb vagy tágabb körből rendszeresen ellátogatnak a szép kort megért és egészen fiatal betlehemezők.

Bodosban viszonylag új keletű a betlehemezés szokása, de immár jó néhány éve otthonra talált, először mint a vallásórás gyerekek templomi karácsonyfa-ünnepélyének szerves része, aztán alakult, fejlődött és a töltete is gazdagodott. A gyerekek csoportja a Verőfény nevet vette fel és kilépett a templomból. Más tájegységek hagyományos, ízes nyelvezetű betlehemeseit ötvözve a helyi adottságokkal és keretekkel, illetve egyedi, szimbolikus és mély biblikus tartalmakat rejtő, időutazást kínáló és emlékeket felrázó dramatizálásokkal elevenítjük meg évről évre a karácsonyi ünnepkör legfontosabb történéseit. Ahogyan régen is tették, házról házra szállítva az üzenetet és köszöntést, a Verőfény is szorgosan osztogatja falubelieknek és az egész környéknek.

Ebben az idényben az új esztendőbe is átívelt híradásunk, de így teszik ezt mindenhol, ahol adventtől vízkereszt tájáig jól szívbe vésik a születés és megváltás isteni ajándékát, hogy legyen amit táplálni és amiből táplálkozni az év során végig. Amint indult és fejlődött betlehemezésünk, végig éreztük a velünk kapcsolatban lévő és kapcsolatba kerülő emberek felragyogó tekintetét, megnyíló szívét, egyszersmind ennek a vállalt küldetésnek az áldását. Ennek hitében végezzük e szolgálatot, amelynek pár éve a gyerekek számára jutalmat jelentő többleti ajándéka is kínálkozik. Többször részt vettünk a Székelykapuk-Zöldkapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékokban, amelyet az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány hirdet meg évről évre, és amelynek révén a betlehemező gyerekcsoport nyári jutalomtáborozásokon vehetett részt Dalmáciában az adriai tengerparton. Ez a lehetőség adott más számára is, úgyhogy buzdítunk mindenkit a betlehemezésre, a magunk nevében pedig köszönetet mondunk mindazoknak, akik széppel-jóval-igazzal-hasznossal mellettünk állnak és segítenek. Mindenekelőtt tiszteletes urunknak, Iszlai Kamill bodosi lelkipásztornak köszönjük az intézményi támogatáson túl a verőfényes nevünket, a számos felejthetetlen és egyedi ötletet, előadást, szervezést és kivitelezést, a szaladgálást és összetartást. De külön-külön és együttesen hálásak vagyunk az otthoni indítástól a kapukon átlépő és mozgóképen is szívekig érkező megtett utakért.

Kívánságunk, hogy szűz­anyai, angyali, pásztori, istállóbeli állati vagy királyi jelmezben, de azt levetve is, a betlehemezés hagyományát ápolva ezután is legyünk a született Messiást dicsérő hű szolgái, hogy amiként forog a világ a kerék talpával, múlik sok számos esztendő sok számos ünnepével, Istennek áldása szálljon mireánk szépszerével. Mindenkinek boldog új esztendőt kíván

A bodosi Verőfény