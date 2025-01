A csomafalvi gombák könyve

A kiadvány tartalma szorosan kötődik a községhez, ugyanis – mint a címből is következtethetünk – Csomafalva környékének nagygombáit mutatja be, de ugyanakkor egy alapos és izgalmas áttekintést ad a gombák biológiai, ökológiai és gyakorlati jelentőségéről. Az írók, akik tapasztalt szakemberek, mesterien ötvözik a tudományos alaposságot és az olvasóbarát, könnyen érthető stílust, így a könyv nem csupán mikológusok, hanem a gombászat iránt érdeklődők számára is hozzáférhető.

A könyv szerkezete jól átgondolt, és egyértelműen követi a gombák világának bemutatásához szükséges logikai sorrendet. A bevezetőben a szerzők röviden bemutatják Gyergyócsomafalva elhelyezkedését, éghajlatát, növényzetét, majd szó kerül a gombák világáról, hogy a laikus olvasó is megértse, milyen helyet foglalnak el a gombák úgy általában az élővilág rendszertanában, és miért fontos ugyanúgy kutatni, tanulmányozni őket, mint ahogyan a botanikusok vagy a zoológusok kutatják a növény- és az állatvilágot. A továbbiakban ugyancsak bevezető, ismertető céllal a szerzők szót ejtenek a gombák és a növényvilág, valamint a gombák és az állatvilág közötti főbb elkülönítő jegyekről, a gombák felépítéséről, életmódjáról és a természetben betöltött szerepéről. Természetesen szó esik a nagygombák táplálkozásban betöltött szerepéről, de gyógyászati jelentőségükről is.

Mivel világszerte és így Erdélyben is nagy népszerűségnek örvend a gombagyűjtés, a két szerző részletesen és közérthetően beszél a gombamérgezésekről, ezek elkerülésének alapvető szabályairól és az esetleges gombamérgezés esetén szükséges azonnali teendőkről. Ugyanitt kerül bemutatásra a legveszélyesebb, a gyilkosgalóca-mérgezés is.

Ezután következik tulajdonképpen a gyergyócsomafalvi gombavilág jellemzése, az itt élő (és a szakemberek által dokumentált) ehető, nem ehető, feltételesen ehető és mérgező gombafajok listája latin és magyar megnevezéssel. Mivel a kiadvány egyik szerzője elismert etnomikológus (dr. Zsigmond Győző), aki főleg a népi gombászattal foglalkozik, a könyvben természetesen egy hosszabb fejezetet szenteltek a népi gombászatnak, különös tekintettel Gyergyócsomafalvára és környékére.

Külön figyelmet érdemel a könyv utolsó fejezete, amely részletesen, képekkel mutatja be a környék legismertebb gombafajait, előzetesen ismertetve az olvasókkal a használt piktogramok jelentését és a termőtesttípusokat. A szemléletes fényképeket kísérő részletes leírás segíti a fajok könnyű azonosítását. Az egyes gombafajokhoz tartozó információk nemcsak tudományos, hanem gyakorlati szempontból is értékesek, például az adott gomba termőtestének részletes leírását, élőhelyét, gyűjtésének időszakát, étkezési értékét és a lehetséges felhasználási módokat is tartalmazzák.

A könyv nyelvezete világos és érthető, az írók szakszerűen magyarázzák el a bonyolult szakkifejezéseket, de közben ügyelnek arra, hogy a laikus olvasók számára is befogadható legyen. Az egyik erőssége a könyvnek, hogy nem csupán egy kiváló és alapos elméleti munka, amely tökéletesen alkalmas a tudományos ismeretek átadására, hanem gyakorlati útmutató is. A gombászat kedvelőinek szóló tartalmak kifejezetten hasznosak, hiszen részletesen bemutatják a gombák biztonságos gyűjtését, illetve azokat a mérgezési tüneteket, amelyek a téves azonosításból fakadhatnak. A könyvben található „biztonsági tanácsok” figyelmeztetnek arra, hogy a gombászat során mindig legyünk körültekintőek, és legyünk tisztában a mérgező fajokkal.

A színes fényképek és a jól szerkesztett tartalom egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a kötet méltó helyet foglaljon el a gombászat témájában készült kiadványok között. Ajánlom minden természetrajongónak, és mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni ezt a rejtélyes és lenyűgöző élőlénycsoportot.

Zágoni Imola