Új székházat avatott a pedagógusszövetség

A politikus a magyar kormány támogatásával megvásárolt és felújított épület átadásán kifejtette: „Az új székház az együttműködés, a közös munka és a megvalósítandó közös nagy céljaink helyszíne. Szimbóluma azon értékeknek, amelyekért együtt dolgozunk és együtt küzdünk hosszú évek óta.” Erdélyben ennek a feladatnak az RMPSZ az egyik legnagyobb zászlóvivője – hangsúlyozta az államtitkár, aki a magyar kormány nevében köszönetet mondott a szervezetnek csaknem harmincéves, nemzetpolitikai szempontból is fontos tevékenységéért. Emlékeztetett az eddig elvégzett közös munkára, megemlítve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében az RMPSZ-szel közösen megvalósult vagy folyamatban lévő 370 beruházást, és azt, hogy tavaly Erdélyben több mint 144 ezer, magyar nyelvű oktatásban részt vevő fiatal részesült oktatási-nevelési támogatásban. „Hatalmas eredmények ezek, amelyeknek hatása a mindennapokban is kézzelfoghatóvá vált, és amelyet évtizedek múlva is érezni, látni fogunk, ugyanis mindezzel a munkával az erdélyi és a Kárpát-medencei magyar jövőnket alapozzuk meg” – jelentette ki Nacsa Lőrinc, aki szerint a munka nem áll meg, idén is ugyanolyan lendülettel folytatódik. Hangsúlyozta: ehhez szükség van a pedagógusok munkájára is, akik „az anyanyelvű oktatás mozgatórugói”, „a magyarság megmaradásának zálogai”, akik a tudás és a tananyag átadása mellett a jövő nemzedék gondolkodásmódját meghatározó értékeket is közvetítenek.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter arról beszélt, hogy egy ember egyéniségét az iskola, a család és a társadalom – melynek az egyház is része – határozza meg. Egy nemzet esetében pedig az iskola az, mely meghatározó a más nemzetekkel való versenyben. „A pedagógustársadalom határozza meg évszázadok óta azt, hogy amikor egy másik nemzettel vagyunk versenyben, amikor összehasonlítanak minket más népekkel, nemzetekkel, mi győztesek tudjunk lenni” – húzta alá.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke szerint az épület neve, a Domus Magister szimbolikus jelentőséggel bír, a mesterre utal, aki tanítványokat gyűjt maga köré. Úgy fogalmazott: a székház az emberi értékek és a tudás átadásáért vállalt felelősséget, a jövő iránti elkötelezettséget hordozza. „Otthonra lelnek a szövetség elmúlt bő három évtizedben érlelt eszméi, a felelősségvállalás, a szenvedély, mellyel a tudást és általa nemzetünk felemelkedését szolgáljuk” – mondta, megköszönve a beruházást segítők támogatását.

Kallós Zoltán kisebbségi oktatásért felelős államtitkár kifejtette: tartós tetőt kell vonni a romániai, Kárpát-medencei magyarság fölé, és ezt az oktatással kell összeácsolni. „De a tetőt tartani is kell, és erre vannak a pedagógusok” – mondta.

A magyar kormány 427 millió forinttal támogatta a csíkszeredai ingatlan megvásárlását, kibővítését és felújítását. A Domus Magister nevet viselő házban képzéseknek helyet adó két közösségi terem, az RMPSZ irodái, a Székelyföldi Oktatási Központ és a Magyar Középiskolák Szövetségének (Makosz) irodája, levéltár, tárgyaló és vendégek fogadására alkalmas helyiségek kaptak helyet.