Elutasították Georgescu keresetét

A legfelsőbb bíróság a bukaresti táblabíróság december 31-én hozott döntését emelte jogerőre, miután megalapozatlanként elutasította Georgescu fellebbezését.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a volt elnökjelölt – a per korábbi tárgyalásaihoz hasonlóan – a legfelsőbb bíróságon lezajlott csütörtöki tárgyalásra is „kétes előéletű magántestőrei” gyűrűjében érkezett, az épület előtt pedig több száz támogatója hangoskodással próbált nyomást gyakorolni a törvényszékre. Az épület előtt adott sajtónyilatkozatában Georgescu úgy értékelte: az első forduló eredményének érvénytelenítése törvénytelen, önkényes döntés volt, amelyet olyan vádakra hivatkozva hoztak meg, amelyekre semmilyen bizonyíték nem létezik. A bizonyítékok hiányát egyébként szerinte „Klaus Iohannis állampolgár, korábbi államelnök” is elismerte legutóbbi brüsszeli nyilatkozata alkalmával.

Az elnökválasztás november 24-én megtartott első fordulója eredményének érvénytelenítéséről és a teljes elnökválasztás újrakezdéséről az alkotmánybíróság döntött december 6-án. Georgescu azonban nem az – egyébként megfellebbezhetetlen – alkotmánybírósági döntés ellen emelt panaszt, hanem a választási folyamat megszakítását ennek alapján elrendelő választási bizottsági határozatok érvénytelenítését kérte a bíróságtól. Georgescu a Központi Választási Bizottság mellett a védelmi minisztériumot, a hadsereg vezérkarát, a kormányt, a legfőbb ügyészséget, az alkotmánybíróságot, a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI), valamint Klaus Iohannis államfőt és Elena Lasconi volt államelnökjelöltet is perbe hívta. A bukaresti táblabíróság arra hivatkozva utasította el keresetét, hogy az alkotmánybíróság döntései kötelező érvényűek, a Központi Választási Bizottságnak tehát nem volt mérlegelési lehetősége, csak végrehajtotta a döntést, amikor megszakította a választást.