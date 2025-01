A Capitoliumban tartják Trump beiktatási ceremóniáját

„Ezért úgy rendelkeztem, hogy a beiktatási beszéd, a hozzá kapcsolódó imák és további beszédek az Egyesült Államok Capitoliumának kupolacsarnokában hangozzanak el” – fogalmazott a leendő elnök, aki arra is emlékeztetett, hogy a lebonyolítás hasonló lesz Ronald Reagan második hivatali ciklusát megkezdő beiktatási ceremóniájához 1985 januárjában, amikor ugyancsak a nagy hideg miatt kellett az ünnepi eseményt beltérbe vinni.

Trump arra is kitért, hogy hétfőn a beiktatási ceremónia élő közvetítését a kilátogató közönség szintén fedett helyen, a Washington belvárosában álló nagy sportcsarnokban, a Capital One Arenában követheti, ahogy az elnöki dísz­menetet (Presidential Parade) is ott tartják. Donald Trump azt is közölte, hogy eskütétele után a közönség számára megnyitott sportcsarnokban csatlakozik az ünneplőkhöz.

A beiktatási eseménysorozat többi programját a hideg időjárás miatti változások nem érintik – olvasható a leendő elnök közleményében, így mindhárom hivatalos bált is megtartják. Az elnöki beiktatáshoz kapcsolódó hivatalos események sora már szombaton megkezdődött az amerikai fővárosban. Ma, az elnöki beiktatás napján a hivatalos program közös istentisztelettel kezdődik a washingtoni Szent János-templomban. Délelőtt tartják a Fehér Házban a beköltöző és a távozó elnöki házaspár, azaz ez alkalommal Donald és Mela­nia Trump, valamint Joe és Jill Biden találkozóját (Tea at the White House), ahonnan elindulnak a Kongresszus épületébe a beiktatási ceremóniára. Az eredeti program szerint a délutáni órákban tartották volna a Capitolium és a Fehér Ház közötti Pennsylvania sugárúton a díszfelvonulást, amelyet Donald Trump közleménye szerint szintén beltérben rendeznek.

Ma fehér házi irodájának elfoglalását követően az új elnök aláírja első rendeleteit is. Szintén ma az esti órákban a frissen hivatalba lépett elnök három hivatalos bálon is beszédet tart. Az elnök tiszteletére tartják a Főparancsnok Bált (Commander in Chief Ball), a Szabadság Beiktatási Bált (Liberty Inaugural Ball), valamint a Csillagfény Bált (Starlight Ball). A beiktatási eseménysorozat kedden délelőtt Nemzeti Imaszolgálattal (National Prayer Service) zárul ökumenikus szertartás keretében a washingtoni Nemzeti Katedrálisban.

Az elnöki beiktatás napjára, mára az amerikai meteorológiai szolgálat Washington központjára mínusz 5 fokos maximum hőmérsékletet vár, ugyanakkor az erős szél miatt mínusz 15 fok körüli érzékelt hőmérsékletet jeleznek. Az amerikai elnökök beiktatásának napja 1937 óta január 20-a, azt megelőzően március 4-e volt az elnöki mandátum kezdő és zárónapja. A történeti feljegyzések szerint a leghidegebb Ronald Reagan 1985-ös beiktatásának napján volt, amikor mínusz 13 fok volt a napi maximum, és ennél is hidegebb az érzett hőmérséklet. A most várthoz hasonló hideget jegyeztek fel John Fitzgerald Kennedy 1961-es beiktatásának napján.