Keddtől más nap kel fel a nyugati világ felett

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a demokrata elnökség eleje is rosszul indult, „végül is csalással vették el az elnökséget Donald Trumptól”. Ha 2020-ban nem csalnak, akkor Donald Trump maradt volna az elnök, és akkor nincs ukrán–orosz háború – mondta. Hozzátette, a demokrata kormányzás mindig más, mint a republikánus, mert a republikánusok nemzeti alapon állnak, a demokraták viszont globalisták, és a világot behálózó szervezeteken keresztül – mint a Soros-hálózat – érvényesítik az érdekeiket. Ezek a hálózatok nem közvetlen kormányzati szervek, de kötődnek az amerikai kormányzathoz – jegyezte meg. A miniszterelnök azt mondta, kódolható volt, hogy a demokrata adminisztráció ideje alatt az amerikai–magyar kapcsolatok mélypontra jutnak.

David Pressmanre, az Egyesült Államok eddigi magyarországi nagykövetére utalva Orbán Viktor úgy értékelt: a demokrata adminisztráció egy „verőlegényt” küldött Magyarországra, akinek az lett volna a dolga, hogy Magyarországot is beleverje vagy belepréselje abba a globalista, liberális, demokrata kánonba, amely migrációpárti, genderpárti, és készen áll arra is, hogy háborúval „terjessze az igét” és a nyugati értékeket a világban. Amerikát felszabadította Donald Trump, Soros György ott elvesztette a csatát, a csapatai most visszahúzódtak Brüsszelbe. Nekünk, európaiaknak egyetlen célunk lehet: ki kell őket szorítani Brüsszelből – mondta.

Orbán Viktor figyelmeztetett: új időszak kezdődik, ezért a legfontosabb, hogy Brüsszel alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez, elsősorban a háború és a béke, illetve a szankciók ügyében. Azt mondta, Ukrajna uniós kapcsolódásában egyelőre sokkal több veszélyt lát, mint lehetőséget a magyarok szempontjából. A miniszterelnök hozzátette: Ukrajna nem tud megállni a saját lábán, nyugati pénzek nélkül „ez az ország ma nincs”, az európaiba illeszthető gazdasági tevékenysége nem létezik, „romok vannak”, míg az agráriumban, ahol termelés van, Ukrajna kifejezetten nem illeszkedik az európai gazdasághoz, hanem összeütközik vele. Miközben a magyar gazdaságról beszélünk, a fél szemünket mindig Ukrajnán, illetve Brüsszelen kell tartani – fogalmazott a miniszterelnök.