Elhalálozás

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: gyere haza!”

Isten akaratát elfogadva, fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a fáradhatatlan, dolgos kezű, drága jó Édesanya, anyós, nagymama, unokatestvér, rokon, jó szomszéd és ismerős, a zoltáni születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TOMPA BÉLÁNÉ

MIHÁLY IRÉN

(Ircsike)

életének 86., özvegységének 36. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szerettünket 2025. január 22-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a szemerjai református ravatalozóháztól a régi szemerjai református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléked szívünkben

örökké él.

A gyászoló család

1119770

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd,

az angyalosi

özv. NAGY JULIANNA

Dudis

(szül. SZÁVULY)

életének 75., özvegységének 40. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. január 22-én 13 órakor lesz az angyalosi ravatalozóháztól.

Virrasztás január 21-én

18 órától.

Emlékét szívünkben hordozzuk.

A gyászoló család

4333842

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, / Két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. / Arany volt a szíve, munka az élete, / Isten hívta, mert ő is szerette. / Jóságát felejteni soha nem tudjuk, / Emlékét szívünkbe örökre bezárjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, rokon, barát, szomszéd és ismerős,

a székelyzsombori születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TOMP ANDRÁS

életének 71., özvegységének 8. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. január 22-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás 12 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4333852

Hiába ültetünk sírodra virágot, / Eltemettünk ide egy egész világot. / Angyalaid vezessenek tovább az utadon, / Legyen lelkednek örök béke és nyugalom.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű

MAIOR VIORICA

Culika

(szül. PODARIU)

nyugalmazott postai alkalmazott

életének 90. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2025. január 21-én 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Búcsúzik fia, sógornője, unokahúga családjával, keresztgyermekei,

közeli és távoli rokonok, szomszédok, ismerősök

4333851

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki Elekes Veronikának édesanyja, ORBAI ANNA elhunyta alkalmából érzett mély fájdalmában.

Nyugodjék békében.

Az 1957-ben végzett volt osztálytársai nevében

Bencze Elvira

2984

Megemlékezés

Az örök elválás fájdalmával emlékezünk a berecki MÁTYÁS LÁSZLÓRA halálának 18. évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emléke. Nyugodjon békében.

Bánatos hozzátartozói

1119764

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök

a fájdalom és a szeretet.

De Ő nekünk sohasem lesz halott, mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.

Emlékezünk

JÓZSA EMMÁRA,

akitől két éve vettünk örök búcsút. Az élet elszakított,

de emlékét örökre őrizzük.

Családja

du

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk az ikafalvi születésű nyujtódi

DÉNES PÉTERRE

halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

2985

Onnan vigyáztok ránk azóta is, némán, / Mint ahogy vigyáztatok itt is, nem fáradván. / Dolgos életetekért köszönetet mondunk, / Sírotok felett fejet hajtva imádságot mondunk. / Leperegnek emlékeink, mint a homokóra, csendben, / Isten oltalmától nyugodjatok békességben.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre,

a pákéi

SZABÓ LAJOSRA

halálának 14. és

SZABÓ JUDITRA

halálának 4. évfordulóján. Emléküket szívünkben hordozzuk életünk minden pillanatában.

Réka és Róbert családjukkal

1119767

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni mentél a temető csendjébe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki

MÁR TIBOR LÁZÁRRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

5149/b

Kegyelettel emlékezünk

RÁTZ ELEMÉRRE

halálának 13. évfordulóján és

RÁTZ ANNÁRA

halálának harmadik hónapjában.

Szerettei

4333843

Őrködj álma felett, édes Istenem, / Oltalmad alatt pihenjen csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk

a kálnoki

id. TRUCKI MIHÁLYRA halálának 30. évfordulóján. Nyugodjon békében,

emléke legyen áldott.

Szerettei

4333848

Szívünk mély fájdalmával, soha el nem múló szeretettel emlékezünk

JINGA ZSÓFIÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333841