Újra a püspökségen a magyar misék ügye

A Kronikaonline.ro tegnap terjedelmes cikkben számolt be a pusztinai magyar misékkel kapcsolatos fejleményekről. A helyi plébános elmondta, „helyi népszavazást” tartottak a magyar nyelvű misézés kérdésében, az év eleji házszentelés során megkérdezett 596 felnőtt egyháztag közül mintegy százan nem kívántak véleményt nyilvánítani, a válaszolók között pedig mintegy harminccal többen voltak azok, akik igényelték a magyar miséket, és az elutasító válaszok zöme sem arra vonatkozott, hogy ellenzik, hanem arra, hogy nem tartanak igényt rá. Az egyetlen általánosan hangoztatott feltétel az volt, hogy a magyar liturgia ne a román misék valamelyike helyett, hanem azok kiegészítéseként legyen – mondta Diacu.

A plébános a Krónikával közölte: csütörtökön levélben tájékoztatta Iosif Paulet püspököt a felmérés eredményéről, és telefonon is beszélt vele tapasztalatairól. Emlékeztetett: a püspök korábbi jóváhagyása kísérleti jellegű volt és a 2024-es évre vonatkozott, most a közvélemény-kutatás eredményei ismeretében ismét az egyházi tanács elé terjesztik a kérdést. Reményét fejezte ki, hogy idén is folytatódhat a magyar nyelvű misézés. A plébános szerint a püspökség részéről nyitottság tapasztalható az ügyben.

Arra a kérdésre, miért kell ugyanabban az időpontban tartani a bákói és a pusztinai magyar misét, elmondta: a püspökségről tudja, hogy a pusztinai küldöttség nyári jászvásári püspöki kihallgatásán arra hivatkozott, hogy az idősek közül sokan nem vállalják az utazást a bákói magyar misékre. Így jutottak arra a következtetésre, hogy számukra a bákóival egy időben kell pusztinai lehetőséget teremteni a misézésre – mondta a Krónikának.

Nyisztor Tinka néprajzkutató, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke cáfolta, hogy arra hivatkozva kérték volna a pusztinai magyar miséket, hogy a helybéli öregek nem tudnak eljutni a bákóira. Nyisztor Tinka a lapnak úgy nyilatkozott, az egyidejűség a bákói misét veszélyezteti inkább. Szerinte az egyidejűség megkövetelésének a hátterében az áll, hogy a püspökség és a papok attól félnek: ragadós lesz a pusztinai példa, más moldvai falvakban is megfogalmazzák a magyar nyelvű mise iránti igényt.