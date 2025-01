Georgescu édesanyja legionárius volt?

A történész szerint állítását több CNSAS-dokumentum is bizonyítja. Georgescu Facebook-bejegyzésben reagált Bichir állítására, „aljas és hamis támadásnak” nevezve, ugyanakkor nem erősítette meg, de nem is cáfolta a bejelentést, és nem is határolódott el a gyilkosságok százaiért felelős szélsőséges szervezettől, ehelyett „álújságírókról” írt, valamint arról, hogy ha egyszer elnök lesz, kegyelmet ad a nem súlyos bűncselekményeket elkövető anyáknak. A CNSAS alelnöke, Mădălin Hodor a Digi24-nek nyilatkozva közölte: hétfőtől vizsgálatot indítanak az ügyben, ellenőrzik a Bichir által említett dokumentumok valódiságát, majd ismertetik hivatalos álláspontjukat.