Regisztráció, aláírásgyűjtés

A regisztrálók itt jelezhetik azt is, hogy levélben vagy külképviseleten szeretnének szavazni. A levélben szavazók március 20-án éjfélig, a Románia külképviseletein voksolók március 4-én éjfélig jelezhetik ebbéli igényüket. Az AEP ugyanakkor azt is közölte, miután a kormány elfogadta az elnökválasztás dátumát rögzítő határozatot, a jelöltek elkezdhetik a támogató aláírások gyűjtését. A közlemény szerint a támogató aláírásokat kizárólag papíron lehet gyűjteni, a megadott minta alapján, egy választópolgár több elnökjelöltet is támogathat az aláírásával.