Pataki János négyrészesre tervezett Autonóm Székelyföld című albuma mind kivitelezésében, mind tartalmában az utóbbi években megjelent hasonló kiadványok között is kiemelkedőnek ígérkezik. A szerző ugyanis arra vállalkozott, hogy minden egyes székely települést felkeres, értékeit tömören rögzíti és gazdag fényképanyaggal látja el. Mi több, Érdekességek felcímmel az illető településhez köthető, máig élő mondák, regék is megelevenednek. A munka nem csupán lexikális áttekintése a mai Székelyföld értékeinek, hanem elemi erővel mutatja be Székelyföld egészét.