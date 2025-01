Az épület felújításával már többször próbálkozott a városháza, amely külső forrást próbál keresni a célra, ugyanis a költségvetésben nincs rá pénz. 2022 októberében a tanács áthelyezte a Poliprod-garzon épületét a város magánvagyonából a köztulajdonba, a városháza akkor az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében akart pályázni az épület felújítására.

Az épület egykoron a Poliprod Rt. tulajdonát képezte, a 35 garzonlakás Török Sándor polgármester első mandátuma alatt került Kézdivásárhely önkormányzatának a tulajdonába, a cég adósságtörlesztés fejében mondott le róla. A négyemeletes ingatlan 1979-ben munkásszállónak épült, leltári értéke közel kétmillió lej. Az épület 420 négyzetméteres telken fekszik, a hasznos összfelület 1712 négyzetméter, az ingatlan saját fűtésrendszerrel is el van látva.

A pályázat többszöri próbálkozás ellenére sem került a támogatott beruházások listájára, így az önkormányzat most a Regionális Operatív Programtól (POR) remél pénzhez jutni – tájékoztatott Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Érdekességképp jegyezzük meg, hogy a 2022-ben elfogadott tervezet szerint a pályázott összeg 396 000 euró lett volna áfa nélkül, vagyis mai árfolyamon számolva kb. kétmillió lej, ehhez képest most a szükséges beruházás értékét áfa nélkül 4 055 377 lejre becsülik, vagyis az általános forgalmi adóval együtt mintegy egymillió euróra. A szakértői tanulmány szerint fűtésre most évente négyzetméterenként 238 kW energia fogy el, a felújítás után ez az érték 41 kW-ra csökken. Az elsődleges energiafelhasználás jelenleg évi 631 kWh, a rehabilitálással ez 339 kWh-ra esik vissza. A károsanyag-kibocsátás is jelentősen csökkenne, hiszen jelenleg egy évben négyzetméterenként 133,66 kg szén-dioxid keletkezik, miután megtörténik a korszerűsítés, ez a mutató 70,11 kg-ra mérséklődik, ami 47,55 százalékos csökkenést jelent.

A pályázatban külső szigetelés, tető- és pinceszigetelés, a nyílászárók cseréje, a fűtés- és melegvíz-előállító rendszer teljes cseréje, fotovoltaikus elemek felszerelése is szerepel egyebek mellett.