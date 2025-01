Diákok és pedagógusok körében egyaránt népszerű a Rókavár Erdei Iskola, és egyre szélesebb az a korosztály is, amely felfedezi magának sokszínű foglalkozásaikat – tájékoztatott Csibi-Duka István. Az erdei iskola adminisztrátora lapunk érdeklődésére elmondta, forgalmasabb év volt az előző, mint az egy évvel korábbi, és azt tapasztalják, hogy tevékenységeik iránt folyamatos az igény, egyre többen jelentkeznek a Rókavárba természetről tanulni. Négy tematikus oktatási programjukhoz – A vadmacska, A víz csodái, A bagoly, Az alvó erdő – kapcsolódóan több mint hetven egynapos foglalkozást tartottak gyermekeknek, különböző korcsoportú diákoknak. A Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatával együttműködésben két alkalommal nyugdíjas csoportokat is fogadtak, akiknek természetfilmeket vetítettek. A kézdivásárhelyi tanítóképző hallgatói is felkeresték az erdei iskolát, Csibi-Duka István szerint feltörekvőben van egy új – hazánkban még gyerekcipőben járó – oktatási módszer, a természetpedagógia, ennek kapcsán látogattak Sugásfürdőre a kézdiszéki fiatalok. Ősszel a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola környezetvédelmi szakos diákjai szintén az erdei iskolát választották terepgyakorlatuk helyszínéül, s annyira megtetszett, hogy január végén ismét visszatérnek hozzájuk.

A Romániai Magyar Pedagó­gusszövetség jóvoltából tudástárral bővült a Rókavár felszereltsége, tavaly januárban rendezték be az épületben az adományként kapott, több mint száz darabból álló – különböző preparátumok mellett rovar-, lepke- és kagylógyűjteményt is tartalmazó – természeti gyűjteményt. Csibi-Duka István szerint olyan hasznos szemléltető anyagokról van szó, melyek a foglalkozásokba jól beépíthetők. Megjegyezte, a Rókavár kínálatát novemberben a Szentegyházán megszervezett Kárpát-medencei Erdőpedagógiai Konferencián és Szemlén is népszerűsítették. Kérdésünkre válaszolva elmondta, azt tapasztalták, hogy több hazai civil szervezet és egyesület is elköteleződött a természeti nevelés mellett, és tudnak már a legkisebbeket célzó erdei óvodáról is.

Az erdei iskola hivatalos szálláshelyként is működik, a lehetőséggel sokan élnek, tavaly húsz táborra került sor, idénre pedig már tíz foglalást jegyeztek. Az egynapos tevékenységeknél eddig 30 foglalkozásra érkezett idénre bejelentkezés. Ebben a hónapban az alvó erdő a téma, februárban azonban kuriózumot kínálnak: a gyermekek a nálunk honos kígyókkal ismerkedhetnek, megtanulhatják, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni, ha a természetben kígyóval találkozunk, de az is célja a foglalkozásnak, hogy a fajhoz kapcsolódó tévhiteket és félelmeket eloszlassa. A víz világnapjához kapcsolódóan márciusban és áprilisban a békákról, míg májusban és júniusban a méhekről lehet majd tanulni a sugásfürdői iskolában – hangzott el. Csibi-Duka István jelezte, további természettudatos nevelést célzó programokat is terveznek, illetve helyi biológusok, szakemberek segítségével a Rókavár környékén tematikus tanösvényeket szeretnének kijelölni, kialakítani, de felmerült a családi napok keretében szervezett természetjáró túrák megvalósításának ötlete is.