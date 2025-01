Következő írásunk

Sokat emlegetjük, hogy Sepsiszentgyörgyön azért is jó élni, mert soha nem lehet unatkozni, mindig zajlik valamilyen kulturális vagy sportesemény, amely egyaránt érdekes program a gyermekek, felnőttek és az idősebb korosztály számára is. Ugyanezt bizonyítja a Művész mozi látogatottsága is. A filmszínházban a kicsiktől idősekig mindenki megtalálja a számára leginkább tetsző filmalkotást, legyen az a legújabb animációs film, kasszasikerű hollywoodi produkció, díjnyertes európai mozifilm vagy régi, örök klasszikus. Az idén nyolcéves Művész mozi töretlen sikernek örvend, 2024-ben 42 984 néző ült be 315 film 2213 vetítésére. A folyamatosan magas nézőszám pedig azt jelzi, hogy a sepsiszentgyörgyi filmszínház egy olyan számottevő kulturális beruházás, amely óriási közösségi igényt elégít ki.