Gazdasági növekedésre összpontosít a költségvetés

A tárcavezető tegnap Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az egyes ágazatok finanszírozási prioritásairól egyeztetett a mezőgazdasági, a védelmi, a fejlesztési, az igazságügyi, a gazdasági, a munkaügyi, az energetikai, a környezetvédelmi és az egészségügyi miniszterrel. „Ahogy vállaltuk, kifizetünk minden 2024 végéig megszerzett jogosultságot” – fogalmazott Tánczos. Bejegyzése szerint csak a nyugdíjakra közel 169 milliárd lejt különítettek el, miközben tavaly 152 milliárd, 2023-ban pedig 126 milliárd lejt költöttek erre a célra.

A miniszter azt is közölte, hogy a beruházásokra fordított összeg idén meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) 7 százalékát. „A mezőgazdaság területén a prioritások továbbra is az állattenyésztési ágazat fejlesztésének támogatása, az Investalim program folytatása és az öntöző­rendszerek finanszírozása marad. A gazdaság területén folytatjuk a vállalkozások támogatását a Start-up Nation és Construct Plus programok révén, a védelmi ipar pedig ebben az évben is megkapja a GDP több mint 2 százalékát” – tette hozzá.

Rámutatott, a szállításügyi minisztériumnál is növelik a beruházásokra szánt költségvetést. Ebben az évben legalább 31 milliárd lejt szánnak erre a célra, miközben 2024-ben 26,1 milliárd, 2023-ban pedig 16,4 milliárd lejt fordított beruházásokra a minisztérium. Az idei költségvetésből 20 milliárd lejt csak a közúti infrastruktúra fejlesztésére költenek – derül ki a miniszter bejegyzéséből.

Marcel Ciolacu miniszterelnök január közepén azt nyilatkozta, hogy a kormány a hónap végéig jóváhagyja a 2025-ös állami költségvetés tervezetét.