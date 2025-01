Pénteken a háromszéki csapat már a 3. percben vezetést szerzett, Biró Ottó előkészítését Szőcs Zalán értékesítette. Az első harmad közepén Horváth Pál növelte a házigazdák előnyét, aztán a szünet előtt Biró Ottó is feliratkozott a gólszerzők közé (3–0). Ezt követően a 26. percig újabb találat nem született, ekkor viszont a narancs-kék mezesek rövid idő alatt kétszer is beköszöntek: előbb Szőcs Zalán volt eredményes, nem sokkal később pedig Biró Ottó kilőtte a jobb felsőt (5–0). A 32. percben Antal Előd is a hálóba juttatta a korongot, válaszként a bukaresti együttes hatgólos hátrányban kapust cserélt, Nicola Agapie helyére Cristian Prodan érkezett, akit Antal László hamar felavatott (7–0). A második felvonás végén Horváth Pál fórban védhetetlenül a ketrecbe bombázott, majd Nagy Tamás egy kipattanót csúsztatott a hálóba (9–0). A fővárosi ellenfél az utolsó játékrészt góllal indította, a kézdivásárhelyi Fetés Róbert szépített (9–1), ezután a 45. percben Kernászt Máté jegyezte a háromszéki alakulat tizedik találatát (10–1). Az utolsó negyedórában mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, azonban a hálóőrök állták a sarat. Kertész Zoltán legénysége létszámfölényben fejezte be a mérkőzést, viszont az eredmény már nem változott.

Szombaton a Háromszéki Ágyúsok a 4. percben kezdték a gólgyártást, Ilyés Tamás továbbított a kapuba, nem sokkal később Antal László is betalált. Az első harmad közepén Biró Ottó és Szőcs Zalán szintén eredményes volt, aztán a 20. percben Kernászt Máté belőtte az ötödik találatot (5–0). A második felvonás előtt a bukaresti alakulat lecserélte kapusát, Cristian Prodan helyére Nicola Agapie érkezett, akit a 24. percben Antal László avatott fel. A háromszéki csapat a folytatásban sem lassított, négy újabb gólt jegyzett, majd a szünet előtt Biró Ottó létszámfölényben értékesítette Nagy Tamás előkészítését (11–0). A narancs-kék mezesek az utolsó játékrész elején visszavettek a tempóból, ezért a 48. percig nem született újabb találat, ekkor Horváth Pál emberhátrányban lőtt a ketrecbe, ezt követően fórban Antal Előd zörgette meg a hálót (13–0). A hajrában felgyorsultak az események, ez idő alatt Nagy Tamás csúsztatott a kapuba, ezután a házigazdák 18 másodperc alatt kétszer is a hálóba juttatták a korongot, az utolsó előtti percben pedig a 17 éves Király Ádám is feliratkozott a gólszerzők közé. A meccs vége előtt a rivális emberhátrányban szépített, azonban a végeredményt Antal László mesteri találattal állította be (18–1).

Eredmények, román bajnokság, alapszakasz: Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 1–10 (gólszerzők: Fetés Róbert 41., illetve Szőcs Zalán 3., 26., Horváth Pál 9., 38., Biró Ottó 19., 27., Antal Előd 32., Antal László 33., Nagy Tamás 39., Kernászt Máté 45.), Sportul Studențesc–Háromszéki Ágyúsok 1–18 (gólszerzők: David Manolica 59., illetve Ilyés Tamás 4., 34., 36., Antal László 5., 24., 35., 59., 60., Biró Ottó 9., 28., 40., 58., Szőcs Zalán 12., Kernászt Máté 20., Horváth Pál 48., Antal Előd 53., Nagy Tamás 57., Király Ádám 59.).