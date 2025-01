A háromszéki csapat szerezte a mérkőzés első találatát, amire az ellenfél kettővel válaszolt, viszont ezt követően a házigazdák magasabb fokozatba kapcsoltak, zsinórban hétszer voltak eredményesek, így rövid idő alatt tetemes előnyre tettek szert (8–2). Ezt követően a bánsági együttes megszakította hat percig tartó gólcsendjét, azonban továbbra is a zöld-fehér mezesek akarata érvényesült, akik a játék minden elemében riválisuk fölé nőttek. Az esélyesebb sepsiszentgyörgyi gárda többek között Solymosi Iringó és Márton Evelin teljesítményének köszönhetően a 25. percben már két számjegyű különbséggel vezetett (18–8), majd a lányok a hajrában sem lassítottak, a szünetig tovább növelték fölényüket (22–9). A második felvonás első negyedórájában kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, ellenben ezután még jobban kinyílt az olló, a Carmen Cartaș irányította alakulat két remek sorozatot is összehozott, ráadásul az 54. percben a hálóőr, Ioana Dediu is feliratkozott a gólszerzők közé, miután a Resicabánya üres kapujába lőtt (36–16). A Sepsi-SIC nagyarányú győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben (43–18), ennek köszönhetően erőt demonstráló sikerrel hangolt a rangsorban harmadik Kolozsvári CSU elleni rangadóra, amelyet február 1-jén a Horia Demian Sportcsarnokban játszanak a másodosztályú bajnokság 16. fordulójában.

A-divízió, A-csoport, 15. forduló: Sepsi-SIC–CSU Resicabánya 43–18 (22–9).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Florin Ramba és Klaus Ungar. Sepsi-SIC: Demeter – Damian 3, Rău 5, Abaza 2, Banu 4, Bîță, Gheorghe 4. Cserék: Dediu 1, Andrei (kapusok), Márton 7 (2), Lupișcă 2, Pintilescu 1, Stan 3, Ghinea 4, Solymosi 3, Cîrstian 4. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Resicabánya: Dumitru – Cîmpean 3, Știubei-Gîrboni 4, Ciobanu 1, Iordache, Dușa 2, Andrei 1. Cserék: Gherman, Dumitrache (kapusok), Miloș 2, Radosavlevici 5, Imbri, Diaconescu, Pataseanu, Hentea, Petrescu. Vezetőedző: Cristian Busuioc. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 0/2.