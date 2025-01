Személyre szabott kommunikáció az AI segítségével /X/

Ez egy ügyfél-elkötelezettségi platform (Customer Engagement Platform) segítségével valósítható meg, amelynek a neve SALESmanago. Általa AI alapú személyre szabott e-maileket lehet automatizálni. A segítségével hatékonyabb online marketing kampányokat lehet készíteni. Erre a Te webáruházadnak is szüksége lehet.

Email Design Studio

A stúdiót használók javíthatják az e-maileket a nulladik és az első féltől származó adatok alapján. Ez hozzájárul a webáruház vásárlóinak bevonásához és aktivizálásához. A tervező magában foglalja a legjobb felsorolási pontok, termékleírások, tárgymezők, szlogenek és tartalmak létrehozását.

Gyakorlatilag a SALESmanago egy all in one platform. Egy kezelőfelületen megtalálható minden, amivel időt és pénzt lehet megtakarítani. Eközben pedig kimagasló ügyfélélményt lehet biztosítani a leendő, valamint a korábbi vevőknek. A platform segít a webáruház tulajdonosoknak és a marketingeseknek, hogy a vonzó kampányokat gyorsan tudják létrehozni és elindítani. Így nagymértékben lehet növelni a hatékonyságot. Ezeket a mesterséges intelligencia által támogatott megoldásokat már több mint 2000 vállalkozás használja 50 országban.

360 fokos ügyfélprofil

A platform elsődleges célja, hogy létrehozza a 360 fokos ügyfélprofilokat minden korábbi és leendő vevő esetében. A Google és a Facebook is ezt teszi, hiszen profilozzák a felhasználókat, hogy pontosan tudják, melyek a személyes preferenciák, és milyen tartalmakat fogyasztanak szívesen.

Az adatvezérelt marketing által erőteljes és megbízható bevételnövekedést lehet elérni. A felület hamarosan további fejlett AI e-mail tervezői opciókat vezet be, például e-mail minősítést és az e-mailek tartalma alapján létrehozandó sablonokat.

Három alapelv

Az e-kereskedelmi KPI-k javítása és a bevételnövekedés maximalizálása érdekében 3 alapelvet követ.

* Ügyfelektől szerzett közvetlen adatok. A nulladik és első fél adatokon (zero-, first-party data) alapuló ügyfélkapcsolatok létrehozása.

* Precíziós végrehajtás. A hiper-perszonalizáció által kiváló omnichannel ügyfélélmény biztosítása.

* Növekedési szinergia. Az emberi és mesterséges intelligencia alapú útmutatás egyesítése. Ennek köszönhetően gyorsabbá válik az adatvezérelt döntéshozatal.

