Itt a szezon irány a sípálya, ahol a téli sport szerelmesei kikapcsolódhatnak! /X/

Lehet szó a síelésről vagy az egyéb, léchez kötött sportokról, mindenképpen szükségünk van a megfelelő felszerelésre ahhoz, hogy valóban élmény legyen a tevékenység. A JóBringa snowboardjainak kínálatát böngészve nem csak a deszkákat találhatjuk meg, hanem a síléceket, a cipőket és számos más kiegészítőt is, ami elengedhetetlen.

Már csak az a kérdés maradt hátra, hogy vásárlásra adjuk a fejünket, vagy bérelni szeretnénk az eszközöket. Ebben pedig ez az írás segíthet, mert mutatunk egy jó példát a bérlési lehetőségekre is.

Kinek való a bérelt felszerelés?

Ez egy jó kérdés, hiszen nem mindenkinek van szüksége arra, hogy "örök társra" leljen. Persze vannak azok a síelők, akik számára elképzelhetetlen lenne a saját felszerelés, de ettől függetlenül a bérlés is tökéletes alternatíva.

Jellemzően viszont a kezdők és az alkalmi síelők körében nyer értelmet ez a megoldás, ami azt jelenti, hogy több márkát és kivitelt ki lehet próbálni, mielőtt elköteleződnénk egy adott típus mellett. Például a sítáborok is ide sorolhatóak, vagy a gyerekeknek szánt modellek, mert ez valóban időszakos történet.

A gyerekekkel kapcsolatban még érdemes megemlíteni, hogy nagyon gyorsan nőnek és évről évre változik a súlyuk is, ami azt jelenti, hogy szinte évente vehetnénk új léceket nekik. Szóval ha nem síelünk rendszeresen, és nem a haladó vagy a profi szint a miénk, akkor minden bizonnyal hasznos lehet a bérlés.

Hogy néz ki ideális esetben egy bérlési lehetőség?

Minden ilyen értékesebb tárgy esetében gondolni kell arra, hogy a kölcsönzőben kérni fognak kauciót is, amit általában ott a helyszínen kell befizetni. Ennek a díja változó lehet, de minden esetben visszakapjuk ezt az összeget, ha sértetlenül visszaszolgáltatjuk a bérelt szettet.

Az a legjobb alternatíva, amikor “konyhakészen” kapjuk meg a felszerelést, ami azt jelenti, hogy élezve, waxolva és beállított kötésekkel vihetjük el. Jellemzően az elvitel napja és a visszahozatal dátuma sem számít bele a kölcsönzési időtartamba.

A felszerelés használata esetén kifejezetten ügyelni kell arra, hogy a kiadott állapotnak megfelelően vigyük vissza a kölcsönzőbe. A snowboardoknál még az is fontos lehet, hogy a rögzítő csavarokra figyeljünk. Nem csak akkor, amikor leadjuk, hanem a pályán is.

Milyen védőfelszerelést érdemes még bérelni?

A JóBringa csapata gondolt arra is, hogy a lécek és a cipők mellett a kiegészítő felszerelés bérlésére is legyen lehetőség, ami a biztonságos siklást szolgálhatja. Ennek megfelelően az ideális méretű bukósisak is része a teljes szettnek.

Az esés veszélye nem csak a fejünket ért ütésekben merülhet ki, hanem a gerincünk védelme is szerepet kap. Így a gerinc-, és a fenékvédő is szerepel a listán, ami nagymértékben hozzájárul a biztonsághoz. Emellett pedig gondoljunk a szemüvegre is, mert a vakító hóban erre is szükség lehet. (X)