Emelkedik az alaptámogatás

Az elmúlt négy-öt évben felgyorsult, a fiatalok körében is bőven észlelhető változásokat szem előtt tartva új alapokra helyezték a szervezetet, új stratégiát dolgoztak ki, hogy alkalmazkodni tudjanak – jelentették be sajtóértekezletükön a Turulmadár Egyesület (Turul Iroda) képviselői. Az alkalomból Furus Levente, Sopoian Réka és Rétyi Zsuzsa ismertette azokat az elképzeléseket, melyek a megújulást szolgálják, ezek között az arculat- és névváltás, az eddigi programjaik mellett több új kezdeményezés is szerepel.