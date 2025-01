Az elmúlt négy-öt évben felgyorsult, a fiatalok körében is bőven észlelhető változásokat szem előtt tartva új alapokra helyezték a szervezetet, új stratégiát dolgoztak ki, hogy alkalmazkodni tudjanak – jelentették be sajtóértekezletükön a Turulmadár Egyesület (Turul Iroda) képviselői. Az alkalomból Furus Levente, Sopoian Réka és Rétyi Zsuzsa ismertette azokat az elképzeléseket, melyek a megújulást szolgálják, ezek között az arculat- és névváltás, az eddigi programjaik mellett több új kezdeményezés is szerepel.

Amint azt Furus Levente, az egyesület elnöke elmondta, a 2024-es év kulcsfontosságú és egyben vízválasztó is volt a szervezet életében. Egyrészt lezárultak az Active Citizens Fund elnevezésű alapból támogatott projektjeik, melyek lebonyolítása ugyan komoly megterhelést jelentettek számukra, ám ezáltal sikerült a szervezet ismertségét nagymértékben növelni, fejleszteni az infrastruktúrát, új programokat indítani, illetve kapcsolatokat építeni a helyi vállalkozói szférával. Szintén ezek a programok tették lehetővé, hogy egy oktatási kézikönyvet is összeállítsanak, mely a megye pedagógusai számára értékes segítség. Sikerült továbbá a Román Kulturális Alap által támogatott Mindennapi Csodák nevű projektjüket is végigvinni: ennek során Háromszék hat településén száz gyermeknek teremtették meg a lehetőséget, hogy kifejezőkészségüket és kreatív gondolkodásukat fejlesszék, öt tizenéves pedig elsajátíthatta az animációs film készítésének az alapjait.

A tavalyi év ezek mellett a váltás előkészítésének éve is volt, több okból kifolyólag. Felismerték, hogy az idén nagykorúvá váló szervezet 18 éves működése alatt rengeteg tudás gyűlt fel, és úgy gondolták, ezt érdemes lenne megosztani, egyben az egyesületet is erőteljesebben „kivinni” a közösségbe, tanintézeteket is felkeresve. Emellett az elmúlt években, főképp a koronavírus-járványt követően a különböző technológiai újítások (például a mesterséges intelligencia elterjedése) miatt felgyorsult a változás üteme, és ehhez a szervezetnek is alkalmazkodnia kell. Ennek egyik lépése a névváltoztatás volt, mostantól a Turul Iroda a Com.Pass néven folytatja tevékenységét. Sopoian Réka szerint a név a szervezet küldetését hirdeti, iránytűként szeretnének szolgálni a gyerekek, a fiatalok, valamint az őket segítő szakemberek fejlődésében a kritikus gondolkodás, a felelős döntéshozatal, az önismeret, az egyéni célok és értékek felismerése, a közösségi kompetenciák erősítése, illetve a gyakorlati tudás megszerzése terén. Mindezek révén a szervezet segítséget akar nyújtani a fiataloknak a sikeres életkezdéshez.

Az új stratégia kidolgozása során tavaly november végén találkozót szerveztek a vállalkozói szféra, az oktatási intézmények képviselőivel, akikkel felmérték, milyen területeken tudnak együttműködni a fiatalok segítésében. Sopo­ian Réka szerint a találkozón felhozott legfontosabb témák a román nyelv hiányos ismerete, a fiatalok túrterheltsége, valamint az alternatív és nonformális oktatás iránti igény volt. Az is elhangzott, hogy a közoktatás nem alkalmazkodik a piaci, társadalmi valósághoz, és nem nyújt megoldásokat a fiatalok önismereti, szocializációs, közösségi problémáira sem. Mind a vállalkozók, mind a pedagógusok jelezték, ezeken a területeken kellene segítséget nyújtania a szervezetnek. Ezekből is kiindulva döntöttek úgy, hogy a már meglévő programjaik mellett újakat is indítanak. A már létező, stresszkezelést és tanulási készségeket fejlesztő Vizsgadrukk, az önismereti és csapatépítő Lélektárogató gyerekszínjátszó csoport, a Berde Mózsa-körök, a Next pályaorientációs program, a DOFE, valamint a tudatos médiafogyasztást szolgáló Media Literacy mellé továbbiakat csatolnak. A szervezettel együttműködő szakemberek segítségével bekapcsolódnak a tanintézetek életébe az Iskola másként és zöld hetek alkalmával alternatívoktatás-programokat szándékoznak kínálni. Szintén idén önismereti csoportokat szerveznének a középiskolásoknak, vitaesteket, illetve a szociális szorongás csökkentését szolgáló csoportos foglakozásokat – sorolták. A szervezet képviselői azt is jelezték, a meglévő programok egy részét bővítik, illetve az új elképzelések egy részét a vállalkozói szférával, valamint a tanintézetekkel partnerségben szándékoznak megvalósítatni, eddig minden irányból nyitottságot tapasztaltak.

Maga az iroda is meg­újult, a tervek szerint egyfajta hubként szeretnének működni, a programok egy része is ezen a helyszínen zajlik, de nemcsak tudás­átadás, fejlesztés a cél, hanem közösségi, találkozási tér szerepe is van, ahová a fiatalok lazítani is betérhetnek filmes estekre, beszélgetésekre, és nem csak.