Tornateremmel gazdagodik a gelencei iskola

Pirosban áll a gelencei Jancsó Benedek-iskola új tornaterme. Az oktatási intézmény eddig nem rendelkezett sportteremmel, a községvezetés ezt a hiányosságot akarta pótolni. Ugyanakkor a községi sportcsarnoknál is változások történtek.

Az iskola mögött lévő új létesítményt felhúzták, tető alá is került – tájékoztatott Ilyés Botond polgármester. „Az új tornateremben most már csak a belső kialakítás van hátra, vakolni kell, beszerelni a nyílászárókat. Úgy vélem, hogy az épület nagyjából negyven százalékban elkészült. Nagyon remélem, hogy idén be tudjuk fejezni” – közölte a polgármester, aki hozzáfűzte: emellett a megyei tanács révén az iskolában teljesen kicserélik a bútorzatot.

Az önkormányzat a község sportcsarnokát is korszerűsíti. „Önerőből újítottuk fel az épület külsőjét, a létesítményt gazdaságos, őrleményes kazánnal láttuk el. 2023-ban a megyei tanácsnál letett pályázat révén a tetőt újítottuk fel, mert sok helyen beázott. Idén a pályafelületet öntjük újra, közel húszéves épületről van szó, nagyon megkeményedett a padló és csúszóssá vált” – részletezte a terveket a polgármester.