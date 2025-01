Az okoskonténerek több részletben érkeznek Sepsiszentgyörgyre is, december 10-ig összesen 23-at helyeztek ki, ezekből 22-t sikerült beüzemelni, mostanra viszont a fennmaradó egynél is rendeződött a szoftverhiba – ezt a forgalmazónak kellett megoldania –, így az is működőképes – mondta el érdeklődésünkre Máthé László. A lakónegyedekben élők, akiknek ezeket a konténereket kell használniuk a régi tárolók, edények helyett, már megkapták a szükséges mágneskártyákat. A kártyák kiosztása folyamatos, a vállalat előre jelzi az érintett lépcsőházak lakóinak, hogy mikor keresi fel őket munkatársuk, hogy átadja a kártyát, illetve a használati útmutatóként is szolgáló tájékoztató füzetet. Akik valamilyen okból nem kapják meg a kártyát, január 23. után átvehetik azt a vállalat Ág utcai székhelyén.

Máthé László kérdésünkre elmondta, az év végéig összesen száz okoskonténer kerül ki a város tömbháznegyedeibe, a régi gyűjtőedények, harangok pedig eltűnnek a hulladékgyűjtő szigetekről. A berendezések érkezése a beszállítótól függ, amint viszont megérkeznek, a maguk részéről igyekeznek minél gyorsabban megszervezni a mágneskártyák kiosztását a lakosoknak. Az igazgató azt is elmondta, hogy egy másik, szintén országosan lebonyolított pályázat keretében a jövő évben újabb 40 ilyen konténernek kell még megérkeznie Sepsiszentgyörgyre, és ha minden egyes ilyen eszköz a helyére kerül, hat olyan pont marad a városban, ahol a régi kukák, harangok maradnak.

Kérdésünkre Máthé László arról is beszámolt, hogy 23 már üzembe helyezett tárolónál egyelőre nincs gondjuk amiatt, hogy az űrtartalmuk kisebb, mint az eddig használt gyűjtőknek, kukáknak, a járműveiknek nem kell többször térniük, de az is igaz, hogy olyan lakónegyedekről van szó, ahol kevesebben élnek. A nagyobb lakónegyedekben a kártyák kiosztását követően derül ki egyértelműen, hogy lesz-e gond az űrtartalom miatt, viszont ezekre a gyűjtőpontokra két-két okoskonténert helyeztek el, számításaik szerint így orvosolható, hogy kevesebb hulladék fér el egy-egy hulladékgyűjtő soron. Szintén felvetésünkre Máthé László elmondta, hogy mivel új rendszerről van szó, nyilván vannak fennakadások, előfordul például, hogy az időjárási viszonyok miatt a napelemek, melyek a berendezésekhez szükséges áramot biztosítják, nem termelnek eleget, így az ajtók nem működnek és hasonlók, a szoftver miatt is voltak fennakadások. Azt tapasztalták, hogy a lakosok nagy része hozzászokott a használatukhoz, itt is vannak még kisebb fennakadások, előfordul, hogy egyesek túl rövid ideig érintik oda a kártyákat a leolvasóhoz, ezért a bedobónyílás ajtaja nem nyílik stb.

Sok kérdést kapnak ugyanakkor az okoskonténerekhez járó alkalmazással kapcsolatban. Az igazgató ennek kapcsán megismételte korábbi álláspontjukat: sajnos országos szinten gond van az alkalmazással, még nem működik zavartalanul, és továbbra sem tudni, mikor fog. Arra kérnek mindenkit, hogy legyenek türelemmel, mindenképp jelzik, ha megkapták az alkalmazás végleges, működő változatát, addig is a konténerek a mágneskártyákkal nyithatók. Jellemző az is, hogy egyesek a tárolók mellé leteszik a hulladékot, többnyire olyanokról van szó, akiknek nincs szerződésük a Tegával, ezért nem kaptak kártyát, de az is előfordulhat, hogy egyszerűbbnek gondolják így, mint használni az új eszközöket. Az igazgató szerint az is jellemző továbbra is, hogy egyesek az utcai szemetesekbe gyúrják bele a hulladékkal teli zsákot, nem viszik el a gyűjtőszigetig. Máthé László hozzátette, hogy mind az eszközök, mind a technológia még számukra is új, barátkoznak vele, így egy ideig még lesznek gondok. Arra kérnek mindenkit, hogy amennyiben a használat során problémába ütköznek, ha valami nem úgy működik, ahogy kellene, jelezzék a vállalatnak a 0267 310 123-as telefonszámon.

Az igazgató arra is kitért, hogy sajnos megjelentek az első rongálások is, az okostárolók közül már van, amelyet feltörtek, az új hulladékgyűjtők ajtaját is felfeszítik. Az a módszer is megjelent, hogy a bedobónyílást lezáró ajtót kitámasztják, hogy ki tudják szedni a hulladékot. A vállalat arra kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt, hogy ezeket megakadályozzák, a Helyi Rendőrség tud a leghatékonyabban eljárni, értesítsék a hatóságokat, amennyiben ilyen esetet tapasztalnak. A Tega munkatársai nem tudják folyamatosan figyelni, hogy mi történik, nem is ez a dolguk, csak akkor észlelik az esetleges gondot, amikor a begyűjtést végzik. Arra kérnek mindenkit, ha rongálókat látnak, hívják a Helyi Rend­őrséget a 0739 886 992-es Whatsapp-számon. Ők az elkövetőket akkor is meg tudják találni, ha esetleg később érnek a helyszínre.